Санкции поддержало абсолютное большинство

Члены Европарламента одобрили необязательную резолюцию по России в случае "вторжения на Украину". Так, из 569 парламентариев лишь 67 человек выступили против отключения РФ от финансовой системы SWIFT.

В резолюции предлагается при неблагоприятном развитии событий, кроме блокировки SWIFT, выслать дипломатов РФ, сорвать строительство "Северного потока – 2" и лишить "Росатом" всех проектов в Европе. Кроме того, депутаты выступают за бойкотирование российских энергоресурсов, сообщает "Коммерсант".

Напомним, об угрожающей России резолюции стало известно 28 апреля. Документ, носящий декларативный характер, считает описанные меры оправданными в случае продолжения "агрессии РФ" на Украине.



