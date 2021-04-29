Депутаты фактически признались в некомпетентности, полагает политолог

Резолюция Европарламента, принятая, в том числе, против строительства "Северного потока – 2", является театром абсурда, который решили устроить из-за кризиса европейской экономики.

Решить вопрос можно лишь при содействии России, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Так, в своей резолюции ЕП призвал европейские государства к снижению зависимости от российского сырья и срыву работ по укладке "Северного потока – 2". По словам Рара, Брюссель должен, прежде всего, решить проблему по спасению стран от пандемии. С подобными вызовами Европа не сталкивалась уже более 70 лет. Однако для решения проблемы необходимо взаимодействовать с Кремлем.

"Европарламент просто расписался в своей непрагматичности и оторванности от реальности. Это настоящий театр абсурда", – высказался политолог в интервью РИА "Новости".

По мнению Рара, некоторые "крикливые" деятели лишь негодуют из-за того, что РФ не думает ослабевать – за семилетие Москва не сдала своих позиций, несмотря на давление из-за воссоединения с Крымом, Украины и "Северного потока – 2".

Эксперт также утверждает, что Европарламент не способен на прекращение отношений Брюсселя с Москвой. ЕП может систематически посылать подобные сигналы, однако этот орган явно не принимает решений в исполнении политики Евросоюза. Резолюция же стала итогом нежелания сотрудничать с Кремлем, непризнания России и толики русофобства.

Ранее эксперт Владимир Лепехин заявил, что инициаторами резолюции стали "страны-паразиты" и структуры, которые уселись на финансовую шею Брюсселя, ничего не предлагая взамен.