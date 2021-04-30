В Германии назвали место возможной войны России и НАТО

В Германии назвали место возможной войны России и НАТО
Фото: www.pixabay.com
Эксперт детально спрогнозировал начало гипотетических боевых действий

Антироссийская риторика Соединенных Штатов и их союзников резко повысила градус напряженности в мировом пространстве. На этом фоне все чаще звучат разговоры о возможном глобальном конфликте. В свою очередь, представители экспертного сообщества пытаются продумать, как может разворачиваться война между Россией и НАТО. Так, по мнению немецкого публициста, местом первого столкновения обещает стать так называемый "Сувалкский коридор".

Эксперт Вольфганг Мюнхау указал на важное стратегическое расположение данной территории. Стокилометровый участок земли отделяет братскую нашей стране Белоруссию от окруженной европейскими государствами Калининградской области. "Коридор" проходит по литовской-польской границе, пишет "Handelsblatt".

Немец считает, что именно в этой точке Земли могут столкнуться войска Североатлантического альянса и российская армия. Натовцы попытаются окружить анклав, в то время как наши военные стратеги будут стремиться пробиться к отдаленному субъекту России.

Мюнхау также поделился своим видением по поводу поведения немецкого государства в случае реальных боевых действий между НАТО и нашей страной. Публицист убежден, что Берлин не за какие коврижки не будет участвовать в войне против России. Он припомнил, как в Германии раздавались голоса, которые подчеркивали, что поддержка нашего государства в вопросе возведения газовой магистрали "Северный поток-2" является своеобразным искуплением за грехи венного периода 1941-1945 годов.

К слову, недавно жители Болгарии решили, что в случае войны с НАТО наша страна проиграет. Член Совфеда Алексей Пушков резко ответил болгарским интернет-пользователям.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость220122
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Есть Лондон есть проблемы- нет Лондона нет проблем.
Гость220589
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Опять диванные стратеги - конница налево, конница на право. А умные ракеты и ядерное оружие для чего?..
гость
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Все будет в Берлине, там всю фашню не добитую раком поставим, погнав впереди себя тупую бандеру как говнозащиту, воняет но ладно.
Гость221166
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Они решили.... А увидят? Может даже и увидят, но будут завидовать умершим, когда радиация поглотит мир и будут в муках помирать. Кончились времена с шашкой наголо скакать.
Гость219494
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вот что значит люлей давно не огребали, ай война, ай война, такое чувство, что они все-таки накаркают, хвосты свои прижмут, шакалы драные, зла на них не хватает
Гость221149
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росся в очередной раз нагнёт всю европу
Гость212601
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А зачем пробиваться?
Два блокирующих "коридор" термоядерных удара - и всё, можно спокойно по нему перемещаться. Дороги через него, кстати, будут строить пшеки, лабусы и остатки НАТОвских войск.
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