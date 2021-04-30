Политолог подобрал для Зеленского "идеальное" место встречи с Путиным

Политолог подобрал для Зеленского "идеальное" место встречи с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Сам президент никак не может определиться, где хотел бы побеседовать

Возможность встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвала большой интерес у международного сообщества и политических экспертов. На данном этапе бурно обсуждается, где конкретно в теории могли бы встретиться два президента. По мнению опытного политолога Дмитрия Родионова, Зеленский должен ратовать за встречу на Тибете.

Так с определенной долей иронии эксперт отреагировал на оригинальное предложение главы незалежных провести встречу в Ватикане. В целом Родионов весьма критически оценивает популистские высказывания Зеленского о желании лично переговорить с Путиным. Эксперт убежден, что украинский президент не столько хочет побеседовать с российским коллегой, сколько стремится набрать политические очки на международной арене и внутри Украины.

Как отметил политолог в беседе с журналистами "Пятого канала", на несерьезность намерений главнокомандующего Незалежной указывает разброс его предложений: то он требует встречи в Донбассе, то готов общаться на территории Ватикана. Родионов посетовал, что глава Украины обошел своим вниманием такие культовые центры, как Тибет и Мекка и посоветовал Зеленскому еще раз хорошенько подумать.

Громкие высказывания президента опытный политический эксперт квалифицировал как "полет фантазии". Родионов подчеркнул, что украинскому лидеру не о чем говорить с нашим президентом до тех пор, пока киевские власти не начнут выполнять Минские договоренности.

К слову, предлагая встречу в Ватикане, Зеленский пояснил, что Святой Престол является "глобальным моральным авторитетом", и именно поэтому идеально подходит для переговоров о мире.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Боцман
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Гость221163
оно ж клоун
Нет,это Жидовин - богатырь из земли криворожской.
Гость2197948
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Уже занюханые политологи выбирают места встреч.
Гость221163
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оно ж клоун
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