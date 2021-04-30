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Экс-лидер Украины, ныне глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук, подсчитал срок отставания Украины от Польши. По его мнению, это 50 лет.
Назвал он и причины, по которым так происходит. У граждан Незалежной разные взгляды на национальную стратегию. Также существуют разногласия по историческим вопросам, из-за которых постоянно вспыхивают конфликты.
Исправить ситуацию можно. Но только при одном условии – если жители Украины примирятся, указал бывший президент Незалежной в эфире программы "Право на владу", пишет УНИАН.
Они просто обязаны сделать это. Иначе и дальше придется "строить страну с большим отставанием", пояснил Кравчук, цитирует его слова "Общественная служба новостей".
На днях Кравчук пообещал исторический шаг в переговорах по Донбассу. Он рассказал, что совсем скоро трехсторонняя контактная группа может принять очень важный документ.
То, что сейчас творят чехи, не останется без последствий