Украина отстала от Польши на полвека - Кравчук

Бывший президент Незалежной считает, что исправить ситуацию можно только при одном условии

Экс-лидер Украины, ныне глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук, подсчитал срок отставания Украины от Польши. По его мнению, это 50 лет.

Назвал он и причины, по которым так происходит. У граждан Незалежной разные взгляды на национальную стратегию. Также существуют разногласия по историческим вопросам, из-за которых постоянно вспыхивают конфликты. 

Исправить ситуацию можно. Но только при одном условии – если жители Украины примирятся, указал бывший президент Незалежной в эфире программы "Право на владу", пишет УНИАН.

Они просто обязаны сделать это. Иначе и дальше придется "строить страну с большим отставанием", пояснил Кравчук, цитирует его слова "Общественная служба новостей".

На днях Кравчук пообещал исторический шаг в переговорах по Донбассу. Он рассказал, что совсем скоро трехсторонняя контактная группа может принять очень важный документ.

Полина ДОРОЖКИНА

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