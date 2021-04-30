Посольство США посоветовало ряду американцев уехать из России

Посольство США посоветовало ряду американцев уехать из России
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Гржданам Штатов стоит вернуться на родину до 15 июня

Посольство США выступило с рядом заявлений. Так, дипломаты призвали американцев, которые находятся в РФ, покинуть нашу страну при условии, что у них заканчивается виза. Сделать это следует до середины июня.

Также в дипмиссии сообщили, что сокращают свой штат посольства в Москве на 75%. Это связано с намерением РФ ввести запрет на прием на работу иностранных граждан, о чем Москва уведомила Вашингтон 23 апреля. 

Теперь же посольство США в Москве будет принимать американцев лишь в экстренных случаях, а иностранных граждан – в ограниченном количестве. 

А с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы – исключение дипломатические поездки, уточняет РИА ФАН. Принимать заявления будут только в случае вопроса "жизни и смерти", указывается в сообщении, опубликованном на сайте посольства. 

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России появится список недружественных стран. Тем государствам, которые в него войдут, нельзя будет нанимать на работу иностранных граждан, в том числе россиян. В черный лист несомненно войдут США. Впрочем, в России отметили, что у этих стран будет шанс покинуть список недружественных. 

В середине апреля Вашингтон ввел против России новый пакет санкций. На этот раз рестрикции коснулись даже отечественного госдолга. 

Полина ИВАНОВА

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Шаман
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А почему слово "go" только русскими буквами - заменяется на цензуру? Пишешь например 21-go и бац цензура, это что-то с фильтром не так? Что за Gонения ? =)
Гость221116
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Шаман
- Американцы бегут из России, за ними бегут Русские и Татаро-монголы!
- Что <цензура>?
- Нет, просто бегут =)
В Свинарнии разбегаются вообще все кто в состоянии бегать, даже депутаты верховной зрады не скрывают того что пора валить, но когда это смущало настоящего рагуля?
гость
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Шаман а ты безмозглая свинообезьяна видимо, из бандерии, сидишь бздишь тут, вонючий калоприемник.
Гость209742
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С другой стороны тоже есть польза, детям наших элит уже не светят прикупить визу с виллой на Майями.
Шаман
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- Американцы бегут из России, за ними бегут Русские и Татаро-монголы!
- Что <цензура>?
- Нет, просто бегут =)
Гость220390
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Заберите с собой всех чинуш и депутатов, шутов-певцов и актеров, имеющих недвижимость в США, ВНЖ и "грин-карту" с собой. Будем сильно благодарны. Всегда будем топить за Байдена. Простые жители РФ.
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