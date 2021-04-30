Гржданам Штатов стоит вернуться на родину до 15 июня

Посольство США выступило с рядом заявлений. Так, дипломаты призвали американцев, которые находятся в РФ, покинуть нашу страну при условии, что у них заканчивается виза. Сделать это следует до середины июня.

Также в дипмиссии сообщили, что сокращают свой штат посольства в Москве на 75%. Это связано с намерением РФ ввести запрет на прием на работу иностранных граждан, о чем Москва уведомила Вашингтон 23 апреля.

Теперь же посольство США в Москве будет принимать американцев лишь в экстренных случаях, а иностранных граждан – в ограниченном количестве.

А с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы – исключение дипломатические поездки, уточняет РИА ФАН. Принимать заявления будут только в случае вопроса "жизни и смерти", указывается в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России появится список недружественных стран. Тем государствам, которые в него войдут, нельзя будет нанимать на работу иностранных граждан, в том числе россиян. В черный лист несомненно войдут США. Впрочем, в России отметили, что у этих стран будет шанс покинуть список недружественных.

В середине апреля Вашингтон ввел против России новый пакет санкций. На этот раз рестрикции коснулись даже отечественного госдолга.