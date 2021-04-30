"Это неуместно": в Крыму отреагировали на жалобы Европы из-за Керченского пролива

"Это неуместно": в Крыму отреагировали на жалобы Европы из-за Керченского пролива
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Заявления иностранцев не соответствуют действительности

Решение России частично закрыть акваторию Черного моря для зарубежных кораблей вызвало бурную реакцию на Западе. Больше всего наших иностранных партнеров пугает перспектива остаться без возможности пользоваться Керченским проливом. Однако данная морская территория не подпадает под ограничения, напомнил крымский парламентарий Юрий Гемпель.

Политик решил поумерить пыл раскричавшихся о недопустимости "блокировки" Керченского пролива европейцев. Ведь никаких проблем с судоходством на данный момент в этой зоне нет. Так депутат ответил на обращение Европейского парламента к России. Этот иностранный орган настоятельно порекомендовал нашей стране не нарушать международные договоры и обеспечить свободу передвижения и транзита в Азовское море.

Гемпель подчеркнул, что в подобного рода советах нет никакой необходимости, так как Керченский пролив открыт для кораблей при условии выполнения всех необходимых формальностей.

"Все претензии Европарламента неуместны", – отрезал депутат в беседе с журналистами РИА "Новости".

К слову, недавно военный эксперт Юрий Лямин пояснил, почему наша страна частично закрыла Черноморье. Такое решение вполне оправдано на фоне растущей напряженности в мировом пространстве.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость221261
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Как всегда, прочитают только первые абзацы, и в крик, и истерику, не дочитывая до конца, с пеной у рта сразу обвинять Россию, не важно в каких нарушениях! Читали бы, что мелким шрифтом дописано под основным текстом документа!
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