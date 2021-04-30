На 20% участков предстоит внутрипартийная борьба между сильными участниками

В каждом пятом одномандатном округе ожидается серьезная борьба за место кандидата в депутаты Государственной думы среди единороссов. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав ситуацию в преддверии праймериз "Единой России".

Регистрация участников праймериз ЕР проходит до 14 мая. Но уже сейчас ясно, что уровень внутрипартийной конкуренции значительно вырос. В 45 из 225 округов соперниками в борьбе за депутатский мандат выступают нынешние коллеги по нижней палате парламента РФ, известные региональные политики, а также участники партийных проектов "Политстартап", "Лидеры России" и волонтеры.

Так, по округу №192 в Магнитогорске конкурентом депутата Госдумы Виталия Бахметьева является победитель "Политстартапа" и "Лидеров России" Станислав Наумов. А в Нижегородской области участниками праймериз будут депутат Госдумы по 130-му округу Денис Москвин и областной депутат Евгений Лебедев, который известен активным участием в волонтерской деятельности и по благотворительным акциям помощи детским учреждениям.

В аппарате "Единой России" такую конкуренцию только приветствуют, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в партии. "Чем больше конкуренция на предварительном голосовании, тем сильнее партия на выборах", – подчеркивают в ЕР.

Эксперты, оценивая сообщения о возросшей внутрипартийной конкуренции в ЕР в преддверии парламентских выборов, согласны с представленными выводами. По мнению главы ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, "20% выглядят здравой оценкой конкуренции". Он пояснил, что во многих регионах за последние пять лет обновились элиты, сменились губернаторы. Это влияет на расстановку сил. Кроме того, влияние оказывают новые технологии, например, возможности электронного голосования и работы с электоратом через соцсети в интернете.

"Кандидатам (открывается) прямой доступ к разным социальным группам, в том числе традиционно не самым электорально активным. Это может привнести дополнительную интригу и подтолкнуть конкурентность", – полагает Бадовский.

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак высказал мнение, что список состава фракции "Единая Россия" на выборы в Государственную думу может обновиться на 50%.

Внутрипартийные выборы ЕР проведет в мае. На праймериз зарегистрировано уже около 4 тысяч участников. Выборы в Госдуму VIII созыва состоятся 19 сентября 2021 года.