В Незалежной уже готовы подать жалобы на российскую компанию в антимонопольный орган Евросоюза

На Украине хотят усилить давление на "Газпром". С таким предложением выступил новый глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он объявил, что не исключена подача новых исков к российской компании. Но уже в антимонопольный орган ЕС, указал чиновник.

Следует добиться, чтобы продажу голубого топлива из РФ в Европу перенесли на российско-украинскую границу. Это поможет загрузить украинскую ГТС и удешевить газ в Незалежной.

Российская компания – единственный поставщик среднеазиатского газа в страны Старого Света. И в ней думают сохранить положение монополиста, поэтому нужно жаловаться. Компания сразу идет на попятную, как только в отношении нее начинается антимонопольное расследование, пояснил глава НАК "Нафтогаз".

Однако есть и другие компании и в РФ, и в Центральной Азии, которые могли бы этим заниматься. А "Газпром" не дает им это делать, отметил Витренко в беседе с корреспондентом издания "Интерфакс-Украина".

По его словам, надо давить на Россию, Для этого есть "определенные юридические возможности", цитирует телеканал "360".

Ранее стало известно, что "Газпром" выкупил весь транзит через Украину на май. Этим российский монополист пытается нарастить топливо в хранилища на будущую зиму.