Официальная встреча с главой МИД РБ уже состоялась

Новый посол России в Белоруссии прибыл в Минск. Евгений Лукьянов уже встретился с главой МИД РБ, передав ему копии верительных грамот.

При этом Владимир Макей поздравил Лукьянова с началом дипломатической службы в Белоруссии, пишет РИА "Новости". Также глава белорусского МИД выразил надежду на то, что работа посла положительно скажется на развитии отношений между Москвой и Минском, уточняет RT.

Напомним, что Евгений Лукьянов был назначен на должность посла РФ в Белоруссии 25 марта. Ранее он находился в аналогичной должности в Латвии.