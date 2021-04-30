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Новый посол России в Белоруссии прибыл в Минск. Евгений Лукьянов уже встретился с главой МИД РБ, передав ему копии верительных грамот.
При этом Владимир Макей поздравил Лукьянова с началом дипломатической службы в Белоруссии, пишет РИА "Новости". Также глава белорусского МИД выразил надежду на то, что работа посла положительно скажется на развитии отношений между Москвой и Минском, уточняет RT.
Напомним, что Евгений Лукьянов был назначен на должность посла РФ в Белоруссии 25 марта. Ранее он находился в аналогичной должности в Латвии.
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