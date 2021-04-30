"Воз негатива": в Кремле подвели итоги первых 100 дней президентства Байдена

"Воз негатива": в Кремле подвели итоги первых 100 дней президентства Байдена
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Мнение Москвы высказал Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в администрации президента думают по поводу первой стодневки демократа Джозефа Байдена на посту главнокомандующего Америки. Песков отметил, что в Москве "ожидали лучшего" от прихода к власти в США нового политика.

При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что в российском государстве приветствуют решение американского лидера продлить Договор о сокращении наступательных вооружений. Такие действия, безусловно, являются позитивными. Пролонгация ДСНВ, в первую очередь, позволила стабилизировать обстановку на международной арене. Отказ от этого соглашения мог привести к появлению серьезных угроз общественной безопасности.

Однако весь положительный эффект, оказанный таким решением новой американской администрации на отношения двух держав, нивелирован "возом негатива", который был вылит на нашу страну властями Соединенных Штатов Америки под предводительством демократа, передает слова пресс-секретаря российского президента РИА "Новости".

Стоит отметить, что конфликтная ситуация между нашей страной и США только обостряется. 30 апреля стало известно, что американское посольство в российской столице прекратит выдавать неиммиграционные визы. В то же время сотрудники диппредставительства посоветовали ряду американцев покинуть Российскую Федерацию.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость213604
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Гость221366
<цензура>, давай сравним правительство Ельцина (его результаты), правительство Путина (текущие результаты). Негатив скопился у подобных тебе : бездельников, идиотов и тунеядцев. Нормальные люди, и работают там где нравится, и живут так как им хочется. И да, пусть будет на фото морда старого маразматика, который как может "украшает" свою страну (в словах путается, людей и события забывает, спотыкается) ... Каков правитель, такова и страна
И каков результат ? 117 миллиардеров ? Встали с колен ? Это не заслуга Путина а заслуга нефтяных цен, что вы сейчас живёте чуть лучше чем в блокадном Ленинграде
Гость221366
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Шаман
Соринку в чужом глазу...
А может Кремль лучше подведет итоги 20-летного правления Пу? Сколько там накопилось негатива?
Впрочем в статье пусть лучше будет фото Байдена, чем наркоманская улыбка Пескова.
<цензура>, давай сравним правительство Ельцина (его результаты), правительство Путина (текущие результаты). Негатив скопился у подобных тебе : бездельников, идиотов и тунеядцев. Нормальные люди, и работают там где нравится, и живут так как им хочется. И да, пусть будет на фото морда старого маразматика, который как может "украшает" свою страну (в словах путается, людей и события забывает, спотыкается) ... Каков правитель, такова и страна
Гость220012
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Шаман
Соринку в чужом глазу...
А может Кремль лучше подведет итоги 20-летного правления Пу? Сколько там накопилось негатива?
Впрочем в статье пусть лучше будет фото Байдена, чем наркоманская улыбка Пескова.
Очень жалко, что лично тебя одного нельзя отправить назад в ту Россию до Путина.
А то бы уехал. Желательно в Чечню.
Гость213604
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А что думают по этому поводу в зимбабве и ЦАР ? Как там оценивают 100 дней Байдена ? Ммм ? Это очень важно для США
Шаман
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Соринку в чужом глазу...
А может Кремль лучше подведет итоги 20-летного правления Пу? Сколько там накопилось негатива?
Впрочем в статье пусть лучше будет фото Байдена, чем наркоманская улыбка Пескова.
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