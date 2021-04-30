Мнение Москвы высказал Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в администрации президента думают по поводу первой стодневки демократа Джозефа Байдена на посту главнокомандующего Америки. Песков отметил, что в Москве "ожидали лучшего" от прихода к власти в США нового политика.



При этом высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что в российском государстве приветствуют решение американского лидера продлить Договор о сокращении наступательных вооружений. Такие действия, безусловно, являются позитивными. Пролонгация ДСНВ, в первую очередь, позволила стабилизировать обстановку на международной арене. Отказ от этого соглашения мог привести к появлению серьезных угроз общественной безопасности.

Однако весь положительный эффект, оказанный таким решением новой американской администрации на отношения двух держав, нивелирован "возом негатива", который был вылит на нашу страну властями Соединенных Штатов Америки под предводительством демократа, передает слова пресс-секретаря российского президента РИА "Новости".

Стоит отметить, что конфликтная ситуация между нашей страной и США только обостряется. 30 апреля стало известно, что американское посольство в российской столице прекратит выдавать неиммиграционные визы. В то же время сотрудники диппредставительства посоветовали ряду американцев покинуть Российскую Федерацию.