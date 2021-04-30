Лукашенко разрешил милиции "не церемониться" с нарушителями

Лукашенко разрешил милиции "не церемониться" с нарушителями
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Защита законопослушных граждан - вот главная цель, которую Батька поставил перед людьми в погонах

Милиционеры и другие сотрудники органов охраны правопорядка должны жестко пресекать все нарушения и следить за исполнением установленных законов и правил. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 30 апреля, утверждая в должности новых начальников УВД по Минской, Брестской и Гродненской областях.

"Обстановка нам диктует, что церемониться мы особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Защитить миллионы людей – вот это вопрос",

– подчеркнул Лукашенко, заметив, что речь идет не только о белорусах, но и гражданах других стран, поскольку "Беларусь – транзитная страна", передает "БелТА".

По словам Лукашенко, ситуация в республике сейчас относительно спокойная, но расслабляться нельзя. "Вы видите, что происходит", – обратился президент к правоохранителям.

Ранее спецслужбы Белоруссии совместно с ФСБ РФ раскрыли заговор против Лукашенко. Белорусского лидера хотели сместить с поста силовым путем. Сценарий заговорщиков предусматривал также физическое устранение Лукашенко и членов его семьи. Свою вину задержанные уже признали.

После этого Лукашенко сообщил, что разработает план действий на случай, "если президента застрелят".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Шаман
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Этот усатый Борман потом сбежит, а вот чей сапог и дубинки били народ, та шея и ребра прочувствуют веревки и вилы народной любви. Так что думайте менты, думайте. Вычислить вас всех "как два пальца", банально по переводу зп на карточку, где источник называется МВД.
Гость209520
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Вот что делает страх с гражданином в Республике Беларусь.
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