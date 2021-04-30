Прослывшая любовницей Зеленского пресс-секретарь подала в отставку

Прослывшая любовницей Зеленского пресс-секретарь подала в отставку
Владимир Зеленский. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинская чиновница уже написала заявление

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель приняла решение об уходе с должности. Известно, что она написала заявление об увольнении, о чем заявили представители офиса главы Незалежной.

Отмечается, что Мендель написала уже третье заявление. В прошлые разы администрация Зеленского отказывалась увольнять госслужащую. В офисе сообщили, что пресс-секретарь президента имеет множество претензий по своим рабочим условиям, при этом обладая крайне непростым характером.

Как пишет издание "Страна.ua", главное недовольство работой пресс-секретаря выражает руководитель администрации президента Андрей Ярмак, настаивающий на увольнении Мендель. Однако сам Зеленский хорошо относится к Юлии. Впрочем, на этот раз пресс-секретарь не собирается задерживаться из-за президента. Офис же уже подыскивает новую кандидатуру.

"Но последнее слово, в любом случае, будет за Зеленским", – приводит издание заявление источника.

По информации СМИ, Мендель нередко оказывалась в центре скандалов, отталкивая от Зеленского и руководителя администрации президента журналистов, записывая видео с комментариями слухов о своей беременности от главы государства, а также любовной связи с лидером.

В прошлом году Юлия заявила, комментируя слухи о беременности от Зеленского, что материал с подобным содержанием является "статьей топ-фейкосоздателей года".

Недавно Мендель умудрилась оконфузиться в социальных сетях, допустив ошибку в простой конструкции из трех слов на английском языке. На промах пресс-секретаря в "Фейсбук" мигом отреагировал экс-депутат Рады Сергей Высоцкий.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Посольство США посоветовало ряду американцев уехать из России

Гржданам Штатов стоит вернуться на родину до 15 июня

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей