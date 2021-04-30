Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Въезд в Россию теперь заказан восьмерым гражданам государств ЕС. Речь идет о спикере Европарламента Давиде Сассоли, главе прокуратуры Берлина Йорге Раупахе, а также представителях стран Балтии. Об этом объявило министерство иностранных дел России.
Таким образом Москва ответила на санкции, введенные в марте против шести россиян.
"Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций", – говорится в заявлении МИДа.
Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Евросоюз игнорирует предложения России решать проблемы с помощью диалога. Что явно свидетельствует о том, что ЕС всеми силами пытается сдержать развитие нашей страны.
"Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США",
– подчеркнули в ведомстве.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и ЕС уничтожила политика Евросоюза.
Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами