Граница на замке: Россия запретила въезд ряду европейцев

Граница на замке: Россия запретила въезд ряду европейцев
Фото: Alexander Limbach/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Таким был ответ на санкции Евросоюза

Въезд в Россию теперь заказан восьмерым гражданам государств ЕС. Речь идет о спикере Европарламента Давиде Сассоли, главе прокуратуры Берлина Йорге Раупахе, а также представителях стран Балтии. Об этом объявило министерство иностранных дел России.

Таким образом Москва ответила на санкции, введенные в марте против шести россиян.

"Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций", – говорится в заявлении МИДа.  

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что Евросоюз игнорирует предложения России решать проблемы с помощью диалога. Что явно свидетельствует о том, что ЕС всеми силами пытается сдержать развитие нашей страны.

"Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США",

– подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и ЕС уничтожила политика Евросоюза.


Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

гость
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221561 твоего кота в этом случае приколотят за яйца тебе на дверь. Вместо звонка. Звонок то был?
Гость221561
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Это ответ? Если моему коту запретить въезд, это тоже будет считаться как ответ?
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