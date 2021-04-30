Украина приготовилась отражать танковое вторжение из Белоруссии

Украина приготовилась отражать танковое вторжение из Белоруссии
Фото: Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Минск напугал Киев хорошими дорогами в Республике, ведущими к рубежам Незалежной

Не успел киевский режим отойти от истерики из-за созданной своими же авторами страшилки о вот-вот нападении России на Незалежную, как решил напугать украинцев и европейцев новой угрозой. На этот раз со стороны Белоруссии. Оказывается, Минск построил современные дороги к границам Украины и теперь по ним можно оперативно перебросить боевую технику.

На этот факт указал эксперт Игорь Козий в эфире интернет-канала UkrLife. Между тем, заметил он, в соборной уничтожается военная инфраструктура.

"Мы с вами проглядели момент, который связан с действиями на учениях "Запад-2021". Белорусы уже дороги, рокадные дороги к нашим границам сделали – чуть ли не до каждого села. Вы что не в курсе, что техника доставляется по дорогам? Вы что не в курсе, что в Белоруссии хорошие дороги?" – возмущался специалист.

По его мнению, никакие трассы просто так не появляются. Он считает, что любимая киевлянами дорога через Ковель на западные рубежи страны, строилась для военных. Однако бетонированное покрытие, на которое раньше мог приземлиться боевой самолет, уже "раздолбали и закатали асфальтом". Теперь там точно уже никакая крылатая машина не сядет, заметил Козий.

"Вот это то, что называется планом обеспечения или инфраструктурного развития именно с точки зрения обороны. Сколько туннелей должно быть в Карпатах, сколько у нас движения техники должно быть на восток, сколько на запад", – с печалью констатировал эксперт.

В конце марта в соцсетях появились видеокадры, на которых зафиксировано передвижение белорусских бронетранспортеров с нанесенными на них белыми полосами.

Пользователи сообщали, что эта техника стягивается к границе с Украиной. Подпись к ролику гласила, что видео снято в Логишине – это городской поселок в Пинском районе Брестской области, недалеко от Незалежной.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость216549
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным позволит предотвратить обострение обстановки в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Зеленский после встречи скажет, что договорились по ДНР и ЛНР и выведет к границе России войска. Как бы о чём бы Путин не говорил всё переталмачат украинцы, как с Минксими соглашениями. Так и Крым потеряем, скажет что Путин оюобрил опять хозяином Украину над полуостровом и всё.
Гость218753
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А к вторжению марсиан свидомные подготовились? А то на Марсе уже уже корабли строят чтобы ридну неньку в полон взять с налета. Дебилы.
Гость217275
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Щас еще Боширов с Петровым подтянутся, и ... сушите сухари у польской границы, устанавливайте палатки и запас белой ткани не забудьте.
крым наш
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каклы ! по норам,батька идёт !!!
Гость217409
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Зебил предложил тоннель Киев-Бомбей-конгресс с двухпартийной передержкой.
Гость софия
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Я очень рада за свою армию,только так нужно показывать свою силу,молодцы.
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