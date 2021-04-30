Минск напугал Киев хорошими дорогами в Республике, ведущими к рубежам Незалежной

Не успел киевский режим отойти от истерики из-за созданной своими же авторами страшилки о вот-вот нападении России на Незалежную, как решил напугать украинцев и европейцев новой угрозой. На этот раз со стороны Белоруссии. Оказывается, Минск построил современные дороги к границам Украины и теперь по ним можно оперативно перебросить боевую технику.

На этот факт указал эксперт Игорь Козий в эфире интернет-канала UkrLife. Между тем, заметил он, в соборной уничтожается военная инфраструктура.

"Мы с вами проглядели момент, который связан с действиями на учениях "Запад-2021". Белорусы уже дороги, рокадные дороги к нашим границам сделали – чуть ли не до каждого села. Вы что не в курсе, что техника доставляется по дорогам? Вы что не в курсе, что в Белоруссии хорошие дороги?" – возмущался специалист.

По его мнению, никакие трассы просто так не появляются. Он считает, что любимая киевлянами дорога через Ковель на западные рубежи страны, строилась для военных. Однако бетонированное покрытие, на которое раньше мог приземлиться боевой самолет, уже "раздолбали и закатали асфальтом". Теперь там точно уже никакая крылатая машина не сядет, заметил Козий.

"Вот это то, что называется планом обеспечения или инфраструктурного развития именно с точки зрения обороны. Сколько туннелей должно быть в Карпатах, сколько у нас движения техники должно быть на восток, сколько на запад", – с печалью констатировал эксперт.

В конце марта в соцсетях появились видеокадры, на которых зафиксировано передвижение белорусских бронетранспортеров с нанесенными на них белыми полосами.

Пользователи сообщали, что эта техника стягивается к границе с Украиной. Подпись к ролику гласила, что видео снято в Логишине – это городской поселок в Пинском районе Брестской области, недалеко от Незалежной.

