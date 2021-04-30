Саммит Путина с Байденом запланировали на лето 2021 года

Стороны пока что не определились с датами

Соединенные Штаты активно обсуждают с российской стороной проведение саммита между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. В настоящее время конкретная дата и место мероприятия не определены, заявил сегодня, 20 апреля, советник президента США по нацбезопасности Джон Салливан.

Представитель Белого дома отметил, что обсудил вопрос со своим коллегой Николаем Патрушевым, секретарем Совбеза РФ. Стороны намерены провести саммит ближайшим летом в одной из европейских стран, передает РИА "Новости".

Салливан также заявил, что для самого президента Соединенных Штатов саммит станет возможностью улучшить "взаимопонимание" на межгосударственном уровне.

Егор МАЛКОВ

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