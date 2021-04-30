Представители киргизских и таджикских диаспор призвали к сохранению мира в Москве

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Представители таджикских и кыргызских национальных общин призвали к сохранению межнационального мира в Москве. Об этом сообщили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей российской столицы.
В распространенном заявлении указывается, что общины и диаспоры обеих наций призвали к согласию и миру в Москве на фоне инцидента, который произошел 28-29 апреля на границе обеих среднеазиатских республик. Представители и лидеры общин призвали не поддаваться на попытки использования конфликтов, призванные перенести возникшую напряженность на территорию РФ.
Лидер диаспор также выступили за строгое соблюдение российского законодательства на территории РФ, призвав к проявлению спокойствия, сдержанности и бдительности перед любыми информационными диверсиями и подстрекательствами.
Вместе с тем представителей обеих национальностей призвали отказаться от принятий участия в различного рода инициативах, несанкционированных акциях и собраниях, а также призывов в Сети к действиям неправового характера.
В обращении также указывается, что Москва является историческим центром единства культур и религий, а также межнационального созидания, передает АГН "Москва".
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