Представители киргизских и таджикских диаспор призвали к сохранению мира в Москве

Представители киргизских и таджикских диаспор призвали к сохранению мира в Москве
Yevgeny Philippov/www.globallookpress.com
Стороны напомнили, что столица РФ является одним из центров единения культур и религий

Представители таджикских и кыргызских национальных общин призвали к сохранению межнационального мира в Москве. Об этом сообщили в департаменте национальной политики и межрегиональных связей российской столицы.

В распространенном заявлении указывается, что общины и диаспоры обеих наций призвали к согласию и миру в Москве на фоне инцидента, который произошел 28-29 апреля на границе обеих среднеазиатских республик. Представители и лидеры общин призвали не поддаваться на попытки использования конфликтов, призванные перенести возникшую напряженность на территорию РФ.

Лидер диаспор также выступили за строгое соблюдение российского законодательства на территории РФ, призвав к проявлению спокойствия, сдержанности и бдительности перед любыми информационными диверсиями и подстрекательствами.

Вместе с тем представителей обеих национальностей призвали отказаться от принятий участия в различного рода инициативах, несанкционированных акциях и собраниях, а также призывов в Сети к действиям неправового характера.

В обращении также указывается, что Москва является историческим центром единства культур и религий, а также межнационального созидания, передает АГН "Москва".

Егор МАЛКОВ

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