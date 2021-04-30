Кандидатуру экс-солистки "Тату" утвердили на праймериз "Единой России"

Кандидатуру экс-солистки "Тату" утвердили на праймериз "Единой России"
Юлия Волкова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица должна опубликовать два предвыборных ролика

Бывшая участница поп-дуэта "Тату" Юлия Волкова утверждена в качестве кандидата на праймериз "Единой России". Об этом сообщил в пятницу, 30 апреля, секретарь регионального отделения партии в Ивановской области Сергей Низов.

Он отметил, что оргкомитет единогласно утвердил кандидатуру певицы, поскольку "все поданные документы у нее в порядке". При этом, добавил Низов, данное решение можно будет аннулировать в случае, если Волкова в течение двух недель не представить общественности два ролика на сайте "Предварительное голосование – 2021", пишут "Дни.ру".

Певица лично подала документы для участие в праймериз ЕР. О своем решении экс-"татушка" сама сообщила пару дней назад поклонникам, разместив в "Инстаграм" снимок, сделанный в региональном отделении партии.

Волкова пойдет на праймериз "Единой России" как беспартийный кандидат от Ивановской области по Кинешемскому одномандатному избирательному округу, уточняют в РИА "Новости".

Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая по всей стране. Несмотря на то, что по закону выдвижение кандидатов должно было завершиться накануне, 29 апреля, федеральный комитет продлил этот этап до 14 мая.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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