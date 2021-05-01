Зачем Зеленскому встреча с Путиным: комментарий Пушилина

Зачем Зеленскому встреча с Путиным: комментарий Пушилина
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
У президента Украины есть ряд веских причин

Глава ДНР Денис Пушилин высказался о желании лидера Незалежной Владимира Зеленского провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, у украинского политика есть на то ряд причин.

Пушилин считает, что Зеленскому встреча с Путиным нужна в первую очередь для того, чтобы восстановить доверие к себе украинцев и вернуть изрядно подпорченную невыполнением предвыборных обещаний репутацию. Он хочет восстановить имидж миротворца, затем и предлагал изначально встретиться с Путиным в любой точке Донбасса. Пушилин в разговоре с изданием "Украина.ру" подчеркнул, что доверие народа к Зеленскому упало до минимума за два года его правления.

Напомним, на предложение главы Незалежной о переговорах в Донбассе Кремль ответил, что Россия не намерена вмешиваться в конфликт на востоке Украины. А обсудить отношения Москвы и Киева можно в российской столице. Если же Зеленского интересует урегулирование в Донбассе, ему стоит поговорить с главами ДНР и ЛНР.

Получивший отказ Зеленский позже нашел еще одно подходящее, на его взгляд, место встречи с Путиным – Ватикан.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость222094
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Гость218753
Это кто, клоун из себя миротворца состроить хочет? Да он никто и звать его никак, только на клоуна в лифчике и похож миротворец блин в окопах. Разговаривать с ним не о чем во первых не выполнит а во вторых он марионетка. Хотел-бы мира давно-бы уже был мир, всего-то нужно отстать от Донбасса да и соглашения есть Потрошенко подписанные.
Номер 218753, ты явный агент влияния пиндосов, имеющий задачу по подрыву политики Путина. Ты что это пишешь:"давно-бы уже был мир, всего-то нужно отстать от Донбасса". Ты не слышал заявление министра иностранных дел Лаврова "Донбасс - это Украина", ты не помнишь, что еще в мае 2014 года В.В. Путин призвал не проводить референдумы в ЛНР и ДНР, подстилка ты пиндосская!
Гость209425
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Россия и Украина в осном православные государства. ЗачемПутину ехать туда? Только в Москве и коленопреклонным!!!
Гость209425
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Пока по улицам Киева и других городов Украины зигуют СС-цы и Зе молчит, никаких переговоров с ним.
Гость220914
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Пушилин самозванец из ДНР, которая накрылась медным тазом. Ее даже единственный друг России Лукашенко не признает.
Хахлы Путина ябут , Путин у болгар сосет
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Секс
Хахлы Путина ябут , Путин у болгар сосет
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ЛГБТ. Секс с бывшими партнерами
гость
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Гомосек бандерский залез, от¢о¢ать говорит я у вас у всех хочу, заодно и пожру, пендосы жо-пу как порвали жрать не дают.
Байден Путина ябет, Путин у хахлов сасет
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Да уж... Тяжела жисть прорезиненного Фуйлопутина.
Байден Путина ябет, Путин у хахлов сасет
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Да уж... Тяжела жисть прорезиненного Фуйлопутина.
Байден Путина ябет, Путин у хахлов сасет
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Да уж... Тяжела жисть прорезиненного Фуйлопутина.
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