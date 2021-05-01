У президента Украины есть ряд веских причин

Глава ДНР Денис Пушилин высказался о желании лидера Незалежной Владимира Зеленского провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, у украинского политика есть на то ряд причин.



Пушилин считает, что Зеленскому встреча с Путиным нужна в первую очередь для того, чтобы восстановить доверие к себе украинцев и вернуть изрядно подпорченную невыполнением предвыборных обещаний репутацию. Он хочет восстановить имидж миротворца, затем и предлагал изначально встретиться с Путиным в любой точке Донбасса. Пушилин в разговоре с изданием "Украина.ру" подчеркнул, что доверие народа к Зеленскому упало до минимума за два года его правления.

Напомним, на предложение главы Незалежной о переговорах в Донбассе Кремль ответил, что Россия не намерена вмешиваться в конфликт на востоке Украины. А обсудить отношения Москвы и Киева можно в российской столице. Если же Зеленского интересует урегулирование в Донбассе, ему стоит поговорить с главами ДНР и ЛНР.

Получивший отказ Зеленский позже нашел еще одно подходящее, на его взгляд, место встречи с Путиным – Ватикан.