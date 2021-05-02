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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал Россию за введение санкций против ряда европейских чиновников. Россияне нашли, что сказать испанцу.
Боррель ранее заявил, что ЕС продолжит поддерживать международное право и наказывать тех, кто нарушает права человека. Чиновник ополчился на РФ за решение запретить восьми европейцам въезд в нашу страну. Глава дипломатии ЕС посчитал, что рестрикции неприемлемы и не имеют юридических оснований.
Россияне, прочитав соответствующую новость, возмутились и дали жесткий отпор Боррелю.
"Выходит, они имеют право поучать и даже судить нас, требовать выпустить преступника из тюрьмы, а мы должны только бегать на задних лапках и приносить им тапочки? Отвечать им надо жестко, наступательно и с опережением -"моська" должна знать свое место", "Степень глупости и умственной отсталости теперь пожалуй можно в боррелях измерять. Очень достойный кандидат", "А кто такой Борель? Не он-ли глава дипломатии Европейского Союза американских марионеток?", "Что-то они не торопятся защищать права человека в Америке! Бутина сидела, а они где были? Наши летчики сидят, а они что-то молчат. Опять двойные стандарты", – возмущаются читатели РИА "Новости", призывая ввести ограничения против самого Борреля.
Напомним, в пятницу МИД РФ запретил восьми гражданам ЕС въезд в нашу страну. Решение было принято в ответ на европейские санкции о запрете шести россиянам посещать Содружество.
Ранее Боррель призвал Евросоюз готовиться к ухудшению отношений с Россией. Он обвинил Москву в сложившейся напряженности с Брюсселем.
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