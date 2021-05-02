Foreign Policy спрогнозировало судьбу "Северного потока - 2"

Foreign Policy спрогнозировало судьбу "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
Россия не станет "душить" Европу с помощью газопровода

Авторы издания Foreign Policy заявили о неизбежности завершения строительства "Северного потока – 2", как бы обратного не хотели США. Журналисты призвали Вашингтон перестать вставлять палки в колеса газопроводу, а сосредоточиться на последствиях запуска проекта.

Как пишут авторы, Европа не окажется под гнетом России из-за "Северного потока – 2", чем так пугают европейцев США. Поставки газа в ЕС из РФ новым путем стратегически выгодны для обеих сторон. Ведь у российского голубого топлива есть конкуренция в этом регионе. А страхи Прибалтики и Польши о том, что газопровод угрожает их безопасности беспочвенны. 

Единственной опасностью Foreign Policy называет удар по экономике Украины. Киеву придется рассмотреть варианты, как жить в условиях, когда роль Украины в транзите газа уменьшится. Эксперты считают, что именно этим вопросом должна сейчас заниматься Незалежная, а также США и их союзники. Украина потеряет часть доходов от ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2". Речь идет о 400-500 млн долларов в год. А восполнять дефицит средств придется простым украинцам.

Поэтому, считают журналисты, мировое сообщество должно разработать план, как спасти Украину от краха. Во-первых, необходимо снизить расходы на эксплуатацию ГТС Украины. Во-вторых, импортеры российского газа, находящиеся недалеко от Незалежной, должны затребовать, чтобы голубое топливо доставлялось на границу РФ с Украиной. Так будут поддержан транзит с востока в Центральную Европу. В-третьих, европейские трейдеры могут получить возможность хранить газ на территории Украины. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Пророк
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Жди!
₴ривна
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Украинская политика в отношении России — «Сосед, дай пожрать, а то мне тебе под дверь насрать нечем».
₴ривна .
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Киев выразил протест России за строительство железных дорог и газопроводов в обход Украины, потому что порядочные оккупанты так не поступают.
Григорий
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Да не Россия душыт Европу,а она сама себя. Польша,Украина и Прибалтика им помогают. <цензура>,как были так и есть! Мы ответим всем народом!
₴ривна .И еще.......
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Немцы придумали классную фишку, чтоб никто не мешал строить СП-2, типа поляков с их корабликами... Немцы в районе строительства разместили несколько траулеров с сетями. И всё. Намотать сети на винт никому неохота )))
₴ривна
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Как только закончится стройка "Северный поток 2" и пойдёт русский газ в полном объёме в Германию, а украинская труба будет уже не нужна. Держат Россию только контракты перед Европой, чтобы не выплачивать миллиардные неустойки за их неисполнение. Вот тогда при первом же "рывке" всем свидомым воинам "выключат свет". И связь. Они даже не поймут - откуда прилетело. И тогда Зеленский будет орать "Аллё, это гараж?" в мёртвую трубку. но вывезти его в ... куда там они бегают?.. будет просто некому.
Гость220012
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Непонятно про что статья.
Россия не собирается душить Европу посредством газа. Европа - вполне нормальный выгодный партнёр.
А вот Цэеуропу, несомненно, придушит.
Потому и идёт эта истерика.
Гость222739
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О! Точно! Продавать газ на границе Россия-Украина! И только так! Давно Россия об этом умоляет... Тогда все риски, затраты, воровство и потери будет оплачивать покупатель. Да..газ по этому коридору будет самый дорогой газ в мире, но зато Незалежная станет Супер Незалежной!
Боцман
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Горбатый - Ты не бойся,мы тебя не больно зарежем.Чик ! И ты уже на небесах.
Гость217275
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Обойдутся.
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