Лондон обвинил Москву в создании "fake news"

Великобритания выступила с новым антироссийским заявлением. Министр иностранных дел Королевства Доминик Рааб заявил, что "Большая семерка" рассмотрит вопрос о пропаганде России.

В этом году в G7 председательствует Великобритания. Поэтому Лондон намерен выступить с инициативой и предложить другим странам организации создать механизм по молниеносному реагированию для противодействия российской пропаганде.

Как пишет РБК со ссылкой на Reuters, Рааб обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации и лжи. Глава МИД Великобритании отметил, что страны "семерки" должны нести людям правду в ответ на плохие действия Пекина и Москвы.

Более того, Рааб считает, что G7 может нарушить некоторые правила, чтобы расширить сеть союзников в борьбе с Россией. Сотрудничать в этом вопросе предполагается с единомышленниками, которые привержены демократии и открытости рынков, уточнил Рааб.

Ответ не заставил себя ждать. Официальный представитель МИД РФ Мариях Захарова напомнила слова преподобного Антония Великого: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы". Дипломат призвала в комментарии "Говорит Москва" задуматься, почему страны – Британия и США -, которые используют пропаганду, чтобы оправдать вооруженные вторжения в другие страны и свержение режимов, обвиняют РФ в собственных грехах.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обиделся на новые санкции России, которые были приняты в ответ на рестрикции европейцев. Чиновник заявил, что ЕС продолжит борьбу с теми, кто нарушает международное право.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз упрекала самого Борреля в распространении фейковой информации и демонизации отечественных СМИ.