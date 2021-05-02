В правительстве Чехии разгорелся скандал из-за взрыва во Врбетице

В правительстве Чехии разгорелся скандал из-за взрыва во Врбетице
Фото: Libor Sojka/CTK/www.globallookpress.com
Власти страны не могут договориться друг с другом

Судя по всему, в Чехии произошел раскол из-за ситуации со взрывом на складе с оружием во Врбетице в 2014 году. Чешский премьер Андрей Бабиш пришел в ярость из-за слов главы Минюста Марии Бенешовой.

Чиновница ранее заявила, что есть более двух версий случившегося семь лет назад на складе. Однако премьер Чехии уверят, будто есть только одна версия – причастность российских спецслужб ко взрыву. Об этом заявил первый вице-премьер государства Ян Гамачек.

Политик отметил, что полиция разрабатывает одну версию – "работу" сотрудников ГРУ. При этом, по его словам, Бенешова обладает общей информацией, а ее выступление расстроило его. 

Как сказал Гамачек, выступая по Чешскому ТВ, передает РИА "Новости", слова Бенешевой пошли на пользу другой стороне, но не Чехии. 

При этом премьер Чехии решил провести с чиновницей разъяснительную беседу и вызвал ее к себе. Впрочем, увольнять пока Бенешеву не будут – через пять месяцев в стране итак пройдут парламентские выборы. 

Гамачек добавил, что они знают все о действиях россиян. Однако он подчеркнул, что Россия не в курсе того, что Чехия на нее "имеет". 

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что следователи рассматривают две версии. По одной из них, причиной взрыва стало неосторожное обращение с оружием, о чем говорилось еще в 2014 году. После этого правительство Чехии обвинило главу страны чуть ли не в госизмене, что вызвало недоумение у Москвы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал происходящее в Чехии сериалом с элементами шизофрении. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость211668
Пожаловаться Ответить
"У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем ...." - Идиоты одним словом. На что они надеялись? Или там без вариантов было. Если бы не выполнили заказ, то наверное уже компромат на них был бы ... Вымазались видать торговлей запрещённым оружием, теперь на крючке у западных спецслужб сидят... Дебилы
гость
Пожаловаться Ответить
Россия тебя гомочех и твою тупую пивоварню отъимеет. Особо не разбираясь дол6оё6ы вы или нет.
1
новости партнеров

Как во времена холодной войны: США и Россия скоро перейдут к выездным визам - эксперт

Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей