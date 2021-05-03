Как Зеленский предал украинцев: Пушилин разложил все по полочкам

Как Зеленский предал украинцев: Пушилин разложил все по полочкам
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/www.globallookpress.com
Глава ДНР уверен, что президента Украины не интересует мир на Донбассе

Лидер Незалежной Владимир Зеленский попросту предал граждан, которые за него голосовали. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Сам он давно не питает иллюзий в отношении бывшего комика, а ныне президента Украины. По словам Пушилина, предвыборные обещания Зеленского урегулировать конфликт на востоке страны мирным путем изначально выглядели весьма призрачно. А теперь стало совершенно ясно, что политик даже не делал попыток выполнить то, что сулил народу.

"…Зеленский предал свой электорат. Это предательство, по-другому я не могу это назвать", – заявил Пушилин в разговоре с РИА Новости.

Успех Зеленского на выборах был связан с тем, что он в тот момент выступил неким антиподом Петра Порошенко, который олицетворял продолжение войны на Донбассе, считает глава ДНР. В итоге красочные обещания о мире, восстановлении экономики, борьбе с олигархами не воплотились в жизнь. Пушилин подчеркнул, что Зеленский не только предал тех, кто за него голосовал, но еще и пытался сыграть на электорате своего предшественника Порошенко.

Ранее глава ДНР пояснил, зачем украинскому президенту встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость211668
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Если быть объективным, то у Зеле нет ничего что могло бы помочь ему выполнить обещания. Поэтому он тупо будет продолжать играть роль свадебного генерала. В отличие от ВВП, у него нет поддерживающего и верного ФСТ (СБУ), обиженной армии, которая бы могла за <цензура> возрождения встать на его сторону. У него есть только нацики, которых поддерживает СБУ и у которых кроме тупой ненависти к своим корням ничего нет, а также армия, которая проворовалась полностью и часто вывешивает флаги США. Т.е. он просто не сможет навести в стране порядок так, как обещал. Это мёртворождённый ребёнок.
крым наш
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Гость222213
Специально для анального дауна. Я-русский. Если у тебя вместо головы ж...................а, то лучше молчи. Заделал форум навозом и очком. Лечиться тебе надо.
когда на заработки к нам приезжаешь,тогда ты да,русский !
крым наш
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гость
222213 ты не русский, ты бандеропедик скрытый, <цензура> и очкоблуд. Пошел на фуй с ресурса гомосек вонючий.
100% гомосек
Просто блатной
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Гость222213
Пушилин, ты кто? Никто. Вот и <цензура> туда-в никуда. По-русски - в ж------------------у.
Зависть в вас прорезалась, на место Пушилина хотите. Но хотеке этой не сбыться.
крым наш
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Гость222213
Пушилин, ты кто? Никто. Вот и <цензура> туда-в никуда. По-русски - в ж------------------у.
какел на русском заговорил!
Гость Правдолюб
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А умишки, Господь Бог ему не дал, а тут американцы наобещали ему горы золотые и вот этот Иванушка дурачек им и поверил. А обратной дороги нет и не будет. И он будет делать все, что с одной стороны ему скажут америкосы, а с другой бандеровцы, которые узнали вкус человеческой крови. Очень страшно первый раз выстрелить в живого человека и видеть его смерть, а уж потом это становится, как потребность. А бандеровцы, которые воевали и убивали своих братьев по крови в Донбасе уже очень много и остановить их Зеленский не сможет, у них уже жажда крови. Вспомните синдром афганцев, сколько их сошло с ума
Гость Правдолюб
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Один великий человек сказал: Нету страшней напасти, чем дурак (клоун Зелинский) дорвавшийся до власти. Играть президента в кино или на сцене - это одно, а когда в твоих руках судьба страны с ее многомиллионным народом, когда встают тысячи проблем - накормить и обогреть народ, сохранить их жизни в непростой обстановке и много много других вопросов, встающих ежедневно, а тут еще и бандеровцы стоят за спиной - вот тут этот клоун и поплыл. Он, как проститутка не знал, куда пойти, куда податься, кого найти, кому отдаться.
Гость221664
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ЭТОТ ТРУСЛИВЙ КЛОУН - НИКТО И НИЧТО - ОН ШЕСТЁРКА ПИНДОСОВ - КАК МАРТЫШКА КРИВЛЯЕТСЯ РОЖИ СТРОИТ ЧУШЬ НЕСЁТ - НАРОД УСРАИНЫ вы КОГО ВЫБРАЛИ ТО ??????????
Гость223280
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Гость222213
Специально для анального дауна. Я-русский. Если у тебя вместо головы ж...................а, то лучше молчи. Заделал форум навозом и очком. Лечиться тебе надо.
Какой ты русский? Ты подстилка обосссанная о которую вытирают ноги всякие отбросы.
гость
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222213 ты не русский, ты бандеропедик скрытый, <цензура> и очкоблуд. Пошел на фуй с ресурса гомосек вонючий.
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