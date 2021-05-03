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Лидер Незалежной Владимир Зеленский попросту предал граждан,
которые за него голосовали. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Сам он давно не питает иллюзий в отношении бывшего комика, а ныне президента Украины. По словам Пушилина, предвыборные обещания Зеленского урегулировать конфликт на востоке страны мирным путем изначально выглядели весьма призрачно. А теперь стало совершенно ясно, что политик даже не делал попыток выполнить то, что сулил народу.
"…Зеленский предал свой электорат. Это предательство, по-другому я не могу это назвать", – заявил Пушилин в разговоре с РИА Новости.
Успех Зеленского на выборах был связан с тем, что он в тот момент выступил неким антиподом Петра Порошенко, который олицетворял продолжение войны на Донбассе, считает глава ДНР. В итоге красочные обещания о мире, восстановлении экономики, борьбе с олигархами не воплотились в жизнь. Пушилин подчеркнул, что Зеленский не только предал тех, кто за него голосовал, но еще и пытался сыграть на электорате своего предшественника Порошенко.
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