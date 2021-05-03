Глава ДНР уверен, что президента Украины не интересует мир на Донбассе

Лидер Незалежной Владимир Зеленский попросту предал граждан, которые за него голосовали. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.



Сам он давно не питает иллюзий в отношении бывшего комика, а ныне президента Украины. По словам Пушилина, предвыборные обещания Зеленского урегулировать конфликт на востоке страны мирным путем изначально выглядели весьма призрачно. А теперь стало совершенно ясно, что политик даже не делал попыток выполнить то, что сулил народу.

"…Зеленский предал свой электорат. Это предательство, по-другому я не могу это назвать", – заявил Пушилин в разговоре с РИА Новости.

Успех Зеленского на выборах был связан с тем, что он в тот момент выступил неким антиподом Петра Порошенко, который олицетворял продолжение войны на Донбассе, считает глава ДНР. В итоге красочные обещания о мире, восстановлении экономики, борьбе с олигархами не воплотились в жизнь. Пушилин подчеркнул, что Зеленский не только предал тех, кто за него голосовал, но еще и пытался сыграть на электорате своего предшественника Порошенко.

Ранее глава ДНР пояснил, зачем украинскому президенту встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.