Политолог назвал главную ошибку Лукашенко

Рано или поздно силовики, на которых опирается глава Белоруссии, направят оружие против него

Об этом заявил российский политэксперт Андрей Суздальцев.



Главной ошибкой президента Белоруссии Александра Лукашенко является опора на силовиков, чтобы удержать власть. Такая политика похожа на замкнутый круг, указал Суздальцев. То есть накаляющаяся обстановка в стране при тоталитарном режиме вынуждает правящую верхушку расширять влияние спецслужб. А это приводит к тому, что они становятся частью этой власти.

Ничем хорошим такое, как правило, не заканчивается, предупредил политолог. По его мнению, однажды Лукашенко станет "камнем на шее" силовиков, на которых он опирается. Ради общего спасения они могут пойти против него. Об этом Суздальцев написал на своем сайте.

Политолог отметил, что тревожным звонком является масса информации о раскрытых заговорах после власти, которая начинает появляться в СМИ. Данные при этом весьма противоречивы. Это признак того, что власть страны, которая не получила на выборах желаемой легитимности, пытается вызвать у народа жалость.

Напомним, ранее стало известно о готовящемся перевороте в Белоруссии. Мятеж и покушение на Лукашенко предотвратили спецслужбы. Как сообщалось, заговорщики рассматривали три варианта развития событий. Подробнее – в нашем материале.

