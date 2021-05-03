Евросоюз готовит ответ на санкции России

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы

Министры иностранных дел ЕС намерены обсудить единый ответ на рестрикции, которые Россия ввела против европейцев. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано. Совещание запланировали на 10 мая, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас еще нет никаких конкретных решений. Европейские страны продолжают консультации.

Ранее стало известно, что постоянного представителя России при ЕС вызвали в европейские институты в связи с введенными Москвой санкциями.

Напомним, на днях Россия включила в черный список восьмерых европейцев. Теперь им закрыт въезд в нашу страну.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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