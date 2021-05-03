Захарова раскрыла истинную причину санкций против России

Захарова раскрыла истинную причину санкций против России
Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/www.globallookpress.com
Западные элиты идут на это от отчаяния

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала отношение Москвы к рестрикциям.

Истинной причиной санкций против России является отчаяние западных правящих элит. Рост экономики нашей страны и другие успехи на международной арене не дают покоя Западу. Москва представляет собой сильного конкурента, которого пытаются устранить всеми правдами и неправдами. Кроме того, нападая на Россию, многие страны пытаются отвлечь внимание от собственных внутренних проблем. Об этом Захарова заявила в беседе с RT.

Между тем Москва не собирается молча терпеть выпады Запада. Представитель МИД напомнила, что санкции бьют по обеим сторонам, а победителей в такой "войне", как правило, нет.

"Не раз давали понять, что не мы начали эту "санкционную войну", – подчеркнула Захарова.

Высказалась она и о постепенном отказе от доллара. По словам Захаровой, этот вопрос в России на повестке стоит уже как минимум последние десять лет, и не зря.

"Демонстрируемый сегодня Вашингтоном санкционный "волюнтаризм" ещё больше повышает сомнения в надежности долларовых транзакций", – отметила она.

Ранее финансовый эксперт рассказал о рисках накоплений в долларах и сообщил, в каком случае у россиян могут конфисковать счета вамериканской валюте.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость219033
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Гость218030
он такой же наркоман как и весь российский МИД.
Если твое сознание свободно от допинга, обнародуй свои оскорбления открыто! Страшновато?
Гость219033
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ГостьЧК
Маруся не выпила рассола. У нее сомнения в долларовых трансзакциях. Великая Россия имеет НЕКОНВЕРТИРУЕМУЮ национальную валюту. Чего же она молчит об этом. Почему Россия не продает нефть и газ за деревянные? А то купила бы за рублевую выручку что-нибудь в Китае, например.
Кто о чем, а слабый волей всегда о "мухах" и рассоле!
Гость216549
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Геббельсон стреляет. Купили всех! Западные СМИ обвинили Россию в проведении марша СС «Галичины»
Гость219033
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Гость223521
"Рост экономики и другие успехи"? нифигасе машку торкнуло.
Спец большой? А почему не известен!
Гость216549
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Эрик ван де Бик обратил внимание на расхождение времени переговоров главного подозреваемого Сергея Дубницкого с так называемым «Боцманом». Эти данные представила Служба безопасности Украины (СБУ). Специалист выложил скриншоты, подтверждающие манипуляцию доказательствами со стороны СБУ.
Гость216549
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Гость223521
"Рост экономики и другие успехи"? нифигасе машку торкнуло.
«Спутник <цензура>» в Чехии уже не нужен, других вакцин против коронавируса достаточно, заявил премьер Андрей Бабиш в интервью каналу Xaver Live. Хохол рулит Чехией.
Гость223521
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"Рост экономики и другие успехи"? нифигасе машку торкнуло.
Гость223522
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Какие экономические успехи? Может падение реальных доходов населения, или строительство гиперзвуковой ракет?
Гость211668
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Чтобы комментаторы ниже не писали. Могу сказать что она права в той части что чем сильнее мы становимся, тем больше грязи и <цензура> в нашу сторону летит. Тем больше санкций на нас накладывают. Западные страны с ностальгией вспоминают времена Борьки. По скромным подсчётам, денег из так называемой нищей РФ было вывезено за 10ть лет правления Борьки больше чем бюджет ЕС. И все счастливы за бугром были и РФ "любили" и "жалели". Поэтому нет у меня веры в западных дерьмократов. Со своими мы как то уж сами разберёмся,
Гость216549
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ГостьЧК
Маруся не выпила рассола. У нее сомнения в долларовых трансзакциях. Великая Россия имеет НЕКОНВЕРТИРУЕМУЮ национальную валюту. Чего же она молчит об этом. Почему Россия не продает нефть и газ за деревянные? А то купила бы за рублевую выручку что-нибудь в Китае, например.
В ноябре в США резко увеличилось число скачиваний приложений соцсети Parler, поскольку сторонниками Трампа Фейсбук и Твиттер стали осознаваться как поддерживающие кандидатуру Байдена. Так, когда Трамп писал в Твиттере о массовых фальсификациях на выборах, руководство этой соцсети помечало его сообщения как "потенциально вводящие в заблуждение"; такие пометки получили около 30% его постов, и аналогичные предупреждения появлялись на его странице в Фейсбуке.
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