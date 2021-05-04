Американский лидер может подтолкнуть Москву и Китай объединиться против Вашингтона

США грозит большая опасность из-за заявлений нынешнего американского президента Джо Байдена о России. Своими высказываниями он активнее подталкивает Москву к вынужденному сотрудничеству с Пекином, и, если страны начнут противостоять противнику, для Вашингтона это может обернуться настоящей катастрофой, отметил политолог Александр Дудчак.

Ранее об исходе вероятного объединения России и Китая писали журналисты американского издания The National Interest. Комментируя заявления Байдена о том, что Штаты не хотят накалять отношения с Россией, но обещают "последствия" за вмешательство в выборы, они отметили – подобная риторика лишь подтолкнет Москву и Пекин к заключению стратегического союза.

Дудчак в беседе с РИА ФАН указал, что сближение России и Китая происходит уже давно и не из-за слов Байдена, однако они могут послужить дополнительным поводом для усиления координации, поскольку со стороны США исходят угрозы как экономического, так и военного характера.

"Вашингтон просто не может честным путем обеспечить свое лидерство в мире, поэтому прибегает к таким неприемлемым видам диктата", – прокомментировал эксперт.

Сближение Москвы и Пекина пугает Белый дом, поскольку там осознают последствия подобного взаимодействия между странами для Вашингтона. Политолог отметил, что союз России и Китая против США может обернуться для последней стороны катастрофой, поскольку КНР и РФ обладают колоссальным военным и технологическим потенциалом. Тем не менее, пока тенденции к объединению, по его словам, не наблюдается.

В Кремле, к слову, оценили первые 100 дней президентства Байдена, заявив, что нынешняя администрация США в самом начале предприняла позитивные решения – например, продлив действие ДСНВ, однако позже это было нивелировано "возом негатива" в адрес России.