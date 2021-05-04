Заявления Байдена о России обернутся катастрофой для США - политолог

Заявления Байдена о России обернутся катастрофой для США - политолог
Джо Байден. Фото: Melina Mara/XinHua/www.globallookpress.com
Американский лидер может подтолкнуть Москву и Китай объединиться против Вашингтона

США грозит большая опасность из-за заявлений нынешнего американского президента Джо Байдена о России. Своими высказываниями он активнее подталкивает Москву к вынужденному сотрудничеству с Пекином, и, если страны начнут противостоять противнику, для Вашингтона это может обернуться настоящей катастрофой, отметил политолог Александр Дудчак. 

Ранее об исходе вероятного объединения России и Китая писали журналисты американского издания The National Interest. Комментируя заявления Байдена о том, что Штаты не хотят накалять отношения с Россией, но обещают "последствия" за вмешательство в выборы, они отметили – подобная риторика лишь подтолкнет Москву и Пекин к заключению стратегического союза. 

Дудчак в беседе с РИА ФАН указал, что сближение России и Китая происходит уже давно и не из-за слов Байдена, однако они могут послужить дополнительным поводом для усиления координации, поскольку со стороны США исходят угрозы как экономического, так и военного характера.

"Вашингтон просто не может честным путем обеспечить свое лидерство в мире, поэтому прибегает к таким неприемлемым видам диктата", – прокомментировал эксперт.

Сближение Москвы и Пекина пугает Белый дом, поскольку там осознают последствия подобного взаимодействия между странами для Вашингтона. Политолог отметил, что союз России и Китая против США может обернуться для последней стороны катастрофой, поскольку КНР и РФ обладают колоссальным военным и технологическим потенциалом. Тем не менее, пока тенденции к объединению, по его словам, не наблюдается. 

В Кремле, к слову, оценили первые 100 дней президентства Байдена, заявив, что нынешняя администрация США в самом начале предприняла позитивные решения – например, продлив действие ДСНВ, однако позже это было нивелировано "возом негатива" в адрес России.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

гость191919
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Россия и Китай кошмарят пиндосов и без взаимодействия.
ЦРУ и Белый дом, Пентагон и Госдепартамент сообщают о повышенной готовности Китая перейти в наступление. Китайцы готовы дать отпор реальным и воображаемым обидам со стороны Соединенных Штатов и их союзников.
гость191919
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Россия и Китай кошмарят пиндосов и без взаимодействия.
Россия создает ракеты для преодоления обороны западных стран. Цель – иметь возможность нанести Западу неприемлемый для него ущерб
Об этом заявил директор военной разведки США.
Чёртов гений. Как он догадался, что не только США хотят иметь возможность наносить "неприемлемый ущерб"?))
Гость211668
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Благодаря самым большим в мире спецслужбам, штаты держат всю мировую элиту за причинное место. Если что, то оторвут. Поэтому пока Китай рыпаться не будет. Но это пока. Всему своё время.
гость
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Какелов то же надо объединить, с макаками, бабуинами, что бы обидно не было, а то все утро забздят своими воплями об исключительности нации.
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