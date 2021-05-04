Российский президент был приглашен на важное событие в Белграде

В текущем году Владимир Путин собирается совершить официальный визит в Сербию. Об этом рассказал посол республики в Москве Мирослав Лазански, прояснив детали предстощей встречи.

Дипломат рассказал "Известиям", что договоренность о визите уже была подтверждена на высшем уровне – между Владимиром Путиным и Александром Вучичем. Однако когда именно состоится встреча глав до конца неизвестно. Как предположил посол, поездку российского президента планируют приурочить к открытию храма Святого Саввы в Белграде. В 2019 году в долгострой вложилась Россия, открыть его планировали еще в октябре 2020 года, однако пандемия внесла свои коррективы.

Также в этом году Александр Вучич не приедет на парад Победы в Москве 9-го мая.

"Это не круглая годовщина празднования победы во Второй мировой войне, и я думаю, что в этом году иностранных президентов не приглашали", – объяснил Лазански.

Однако он выразил надежду, что сербского президента снова позовут в Москву на встречу к Владимиру Путину, поскольку "дружба двух глав диктует частоту этих взаимных визитов".

Напомним, в сентябре прошлого года российский президент лично извинился перед Вучичем за шутку Марии Захаровой в соцсетях, на которой она высмеяла позу сербского главы на стуле во время визита в США.

В начале апреля 2021 года Сербия стала одной из немногих стран, не поддержавших антироссийские шаги, на которых настаивал Брюссель. Как пояснили аналитики, Белград заинтересован в поддержке Москвы из-за Косово.