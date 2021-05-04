Посол выдал подробности договоренности Путина и Вучича

Посол выдал подробности договоренности Путина и Вучича
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский президент был приглашен на важное событие в Белграде

В текущем году Владимир Путин собирается совершить официальный визит в Сербию. Об этом рассказал посол республики в Москве Мирослав Лазански, прояснив детали предстощей встречи.

Дипломат рассказал "Известиям", что договоренность о визите уже была подтверждена на высшем уровне – между Владимиром Путиным и Александром Вучичем. Однако когда именно состоится встреча глав до конца неизвестно. Как предположил посол, поездку российского президента планируют приурочить к открытию храма Святого Саввы в Белграде. В 2019 году в долгострой вложилась Россия, открыть его планировали еще в октябре 2020 года, однако пандемия внесла свои коррективы. 

Также в этом году Александр Вучич не приедет на парад Победы в Москве 9-го мая. 

"Это не круглая годовщина празднования победы во Второй мировой войне, и я думаю, что в этом году иностранных президентов не приглашали", – объяснил Лазански. 

Однако он выразил надежду, что сербского президента снова позовут в Москву на встречу к Владимиру Путину, поскольку "дружба двух глав диктует частоту этих взаимных визитов". 

Напомним, в сентябре прошлого года российский президент лично извинился перед Вучичем за шутку Марии Захаровой в соцсетях, на которой она высмеяла позу сербского главы на стуле во время визита в США. 

В начале апреля 2021 года Сербия стала одной из немногих стран, не поддержавших антироссийские шаги, на которых настаивал Брюссель. Как пояснили аналитики, Белград заинтересован в поддержке Москвы из-за Косово. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

гость
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Россиянин, ты кто такой что бы тут <цензура> про кого либо? Клизма и личняк овального? Мечта сбылась, все можно! Не очком единым живут, малчык.
Гость219573
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Ты пойдешь на её место?
Россиянин
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Кто такая М. Захарова, что Путин извинялся за неё пере Вучичом ? И как это её с позором не выгнали, и ещё дали высшее дипломатическое звание или чин ? Не может быть лицом Российской дипломатии такая самонадеянная страхолюдина. По простому - Захарова, ты хоть читаешь, что пишет тебе и говорит народ, имей совесть - сваливай да подальше !
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