Зеленский объявил о "войне в Европе"

Зеленский объявил о "войне в Европе"
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент призвал своих прибалтийских коллег "быть вместе"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт на территории Донбасса стал настоящей "войной в Европе". И особую роль в этом сыграла "российская агрессия". Такое мнение глава Незалежной озвучил 3 мая, выступая на встрече глав прибалтийских государств в Польше.

Украинский лидер заявил, что Киев заручился поддержкой "международных партнеров", которые выступают за территорилаьную целостность Незалежной. В связи с этим Зеленский выразил благодарность коллегам, которые продолжают поддерживать Украину после "аннексированной части" страны.

"Это и есть война в Европе. Важно, чтобы мы были вместе", – заявил глава государства.

Президент Украины также назвал погибших участников Евромайдана семилетней давности "борцами за независимость". События тех годов Зеленский связал с донбасской войной. По мнению президента, на сегодняшний день украинские власти снова выступают за "свою независимость".

Как отмечает РИА Новости", Запад на регулярной основе делает заявления о "российской угрозе". Москва же многократно отмечала в ответ, что Кремль не собирается устраивать нападения, а Североатлантический альянс отыгрывает в информационном поле "агрессию" в качестве предлога для наращивания военного потенциала у границ РФ. Президент России Владимир Путин же заявлял, что подобные обвинения в адрес страны выдуманы теми, кто желает извлечь выгоду в "отряде борьбы с РФ".

Несколькими днями ранее президент Украины выложил в социальных сетях патриотичный пост, посвященный государственному флагу. По словам Зеленского, синий и желтые цвета являются символами свободы, о чем знают "все на планете".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость223280
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Это животное хочет втянуть Россию и Украину в войну, а самому спрятаться в Израиле? Не получится, всю эту мразь от нациков до мафии воров и дураков вырежут первых.
Гость224193
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Да, да... И туп и глуп, как и все они великие на словах. А ума нет совсем. 100 лет назад они погубили Россию, а теперь уничтожают Украину. 70% украинцев говорят по-русски, а он весь экран заполонил проклятою, смешною, пердячею МОВОЮ! Платим огромные деньги Триолану, а слушаем только тыр-пыр то щё и обсирание Путина, не обращая внимания на русских. Ненавидим, презираем их...
Гость220763
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Вот неужели Зе настолько туп, что несет откровенный бред? Или у него просто нет выбора, типа пока член пендосов в горле и шевелит его связками. он сам-то никак и не может что-нибуть внятного сказать
Гость216549
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Крым у него в горле застрял, как кость, подавится. «Когда аннексирована часть Украины — наш полуостров Крым — и когда у нас идет война на востоке, — это и есть война в Европе», — подчеркнул Зеленский.
гость
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Парашнюк ему мощно вдул! Аж остатки навоза у зели в черепе вскипели.
Гость224180
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Украинский президент Владимир Зеленский отправился на саммит с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Одной из тем переговоров стала «оккупация» полуострова Крым и накаленная ситуация на Донбассе.
Всё вернуть и перестрелять всех и вся. Такая позиция Зели и Огрызков Европы.
Гость216549
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Как гитлеровская Германия перед нападением на СССР, всё один в один
Гость216549
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Зеля фашизует.
Гость222374
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вояка :))
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