Вице-премьер Чехии ответил на обвинения в шантаже России взрывами

Вице-премьер Чехии ответил на обвинения в шантаже России взрывами
Фото: Katerina Sulova/CTK/www.globallookpress.com
По слухам, скандал во Врбетице хотели использовать для бесплатного получения вакцины от коронавируса

Ян Гамачек прокомментировал сообщения чешских СМИ о том, что Прага собиралась обменять сведения о взрывах во Врбетице на ряд особых договоренностей с Москвой. Он уверяет, что это ложь.

Ранее издание "Список" сообщило, что в конце апреля Гамачек собирался нанести официальный визит в Россию, чтобы предложить "замять" скандал со взрывами на складе боеприпасов в 2014 году. За это они хотели получить партию "Спутника V", согласие на проведение встречи Путина и Байдена в Праге, а также потребовать от Москвы информацию об инцидентах.

Однако намеченый визит был внезапно отменен. Как объяснял сам Гамачек, он должен был присутствовать на заседании правительства. По другой информации, отменить поездку вице-премьеру настоятельно рекомендовал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

На своей странице в "Твиттере" Гамачек, комментируя утверждения о готовящемся шантаже России, заявил, что категорически отвергает обвинения журналистов. По его словам, в МВД Чехии перед его готовящимся приездом в Москву прошло несколько встреч с участием глав служб безопасности, а также посла Чехии в России. 

"Единственной темой встреч было влияние инцидента во Врбетице на госбезопасность и отношения между Чешской Республиков и Россией, отчасти потому, что СМИ обладали некоторой информацией о деле Врбетице и угрожали утечкой", – написал он.

Гамачек заявил, что согласно этому концепция, выдвинутая чешскими журналистами, лишена какой-либо логики. 

Взрыв во Врбетице и выдвинутые чешскими властями версии произошедшего привели к серьезному расколу внутри страны. Одни чиновники утверждают, что есть несколько точек зрения на причины произошедшего, однако премьер-министр страны настаивает на единственной, связанной с причастностью российских спецслужб. 

Роман ИГНАТОВ

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Майдаун
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Путин лох а не Шерхан, Сосет Байдена банан
Популярная песенка хохлобандеровцев - старших братьев Москаляндии гуляет по всему миру. Петр Первый Порошенко заклеймил Путина - Фуйлом, Джо Байден назвал Путина лжецом, трусом, вором и убийцей а весь мир уже никак не иначе называет Путина Фуйлом, Фуйлопутином или Резииновым Фуйлопутином -Г--доном/.
...Клоун, ты забыл в конце традиционное : "Сала УРКАине! )(уероям - сала!"
Гость220763
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Странно, <цензура> опять все перевернули, а вот по ходу статьи видно, что чехи начинают изворачиваться, <цензура> и хозяина нельзя обижать, и с Россией надо как-то договориться
Гость219494
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Путин лох а не Шерхан, Сосет Байдена банан
Популярная песенка хохлобандеровцев - старших братьев Москаляндии гуляет по всему миру. Петр Первый Порошенко заклеймил Путина - Фуйлом, Джо Байден назвал Путина лжецом, трусом, вором и убийцей а весь мир уже никак не иначе называет Путина Фуйлом, Фуйлопутином или Резииновым Фуйлопутином -Г--доном/.
Путин - человек, а ты дурилка картонная
Гость224312
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Путин лох а не Шерхан, Сосет Байдена банан
Популярная песенка хохлобандеровцев - старших братьев Москаляндии гуляет по всему миру. Петр Первый Порошенко заклеймил Путина - Фуйлом, Джо Байден назвал Путина лжецом, трусом, вором и убийцей а весь мир уже никак не иначе называет Путина Фуйлом, Фуйлопутином или Резииновым Фуйлопутином -Г--доном/.
Эмоции зашкаливают и путают мозги... Успокойся и послушай Путина внимательно. Он с Шерханом сравнил вовсе не себя. Согласись, совсем другая картина...
ГОСТ
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Бандеры, а вы че радуйтесь? Вас всех теперь даже обезьяны <цензура> бесплатно не будут, только ишаки, и то вряд ли.
Путин лох а не Шерхан, Сосет Байдена банан
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Популярная песенка хохлобандеровцев - старших братьев Москаляндии гуляет по всему миру. Петр Первый Порошенко заклеймил Путина - Фуйлом, Джо Байден назвал Путина лжецом, трусом, вором и убийцей а весь мир уже никак не иначе называет Путина Фуйлом, Фуйлопутином или Резииновым Фуйлопутином -Г--доном/.
ГОСТ
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Бесплатно теперь не сможете даже у бандеры отsosaть. Потому что вы, гомочехи, дебилы.
Гость220465
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Спутник - Фуйлопутник, <цензура>-бах, Новичек и резиновые танки России у границ Европы
Во как... Ну этот если не многоходовочка Фуйлопутина то его полная истерика.
а ты заметил что обосрался?
Спутник - Фуйлопутник, Трах-бах, Новичек и резиновые танки России у границ Европы
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Во как... Ну этот если не многоходовочка Фуйлопутина то его полная истерика.
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