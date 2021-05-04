Президент готовит ответ на санкции со стороны ЕС

Сегодня, 4 мая, Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Романом Головченко. Основными темами беседы стали развитие чернобыльских территорий, работа экономики страны, а также ответ на западные санкции.

Белорусский президент отметил, что прогнозы МВФ, Всемирного банка и "доморощенных аналитиков" он видел много раз, однако ни разу они не были объективными. Ни один из предполагаемых сценариев развития белорусской экономики, по его словам, не подтвердился.

"Поэтому самый точный прогноз должен быть у правительства: что мы все-таки будем иметь с учетом проблем, которые существуют", – приводит его слова БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что одной из таких проблем является попытка запугать Беларусь санкциями, и это нельзя отставлять без ответа. Он поручил Головченко собрать подробную информацию о работе наиболее крупных европейских проектов, которые функционируют на территории страны. Президент указал, что собирается внимательней посмотреть на их деятельность.

"Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить", – заявил Лукашенко.

Ранее политолог заявил, что главной ошибкой Александра Лукашенко на президентском посту является упор на силовиков. Он отметил, что ничем хорошим такая политика для лидера не обернется.