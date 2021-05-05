Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Жители Австрии раскритиковали руководство Евросоюза за действия против России. Так, местная газета Der Standart сообщила, что Брюссель вызвал посла РФ, отреагировав таким образом на встречные санкции Москвы в виде запрета на въезд в Россию для определенного списка высокопоставленных лиц со стороны Евросоюза.
Европейское руководство сообщило, что в действиях российской стороны не усматривается ни малейшего смысла в правовом поле. Речь идет о "необоснованных" и "политически мотивированных действиях" со стороны Кремля, заявил один из представителей Брюсселя.
Под публикацией многие читатели осудили действия европейского руководства, заявив о том, что Брюссель на протяжении многих лет "гадит" Москве по указке Соединенных Штатов, а затем выражает обиду из-за встречных мер.
"Лицемерие как оно есть! Когда осуществили нападение на Ирак, разгромив его до основания, санкций никто не увидел. Захватили Палестину – абсолютно то же самое. Аплодисменты Евросоюзу с его ценностями! Вот такого уважения он заслуживает!", "То, что Россия не собирается терпеть санкции и оскорбления от стран, верных американцам, вполне логично", "Брюссель желает, чтобы его все воспринимали сильным и беспристрастным партнером?", – пишут читатели в комментариях под публикацией".
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что растущая напряженность между Западом и Россией серьезно ударила по экономикам обеих сторон. Речь идет о многомиллиардных убытках в долларовом эквиваленте. Однако Москва принимает встречные меры, руководствуясь национальными интересами.
Западные элиты идут на это от отчаяния
Американский лидер может подтолкнуть Москву и Китай объединиться против Вашингтона