На Украине решили закрыться от России колючей проволокой

На Украине решили закрыться от России колючей проволокой
Volodymyr Tarasov/www.globallookpress.com
Власти Незалежной уже протянули 70 км у границ с РФ

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что в настоящее время Киев продолжает обустраивать границу с РФ. Власти Незалежной уже потратили на реализацию проекта порядка 2 млрд гривен (примерно 72 миллиона дол. – Прим. Ред.).

Однако, признается Дейнеко, ни о какой стене не может быть и речи. Местная администрация рассчитывает на помощь меценатов, чтобы закупить колючую проволоку.

Так, по словам Дейнеко, за последние несколько лет украинская сторона прорыла у границ с РФ порядка 400 километров противотанковых рвов, а также установила 100 километров забора из металла. Пока что протянуто лишь 70 км проволоки. Работы завершены в настоящее время лишь на участке Харьковской границы. В Сумской области строительство границы еще не стартовало.

Руководитель погранслужбы также признал, что проект "Стена" по развертыванию целой фортификационной стены у российских границ ныне отсутствует. Дейнеко заявил, что надежного укрытия от "Искандеров" и танков российской армии не может существовать.

"Единственная стена – самопожертвование и мужество наших воинов", – сообщил военнослужащий в интервью "РБК-Украине".

Глава пограничной службы Незалежной отметил, что проект изначально был крайне дорогостоящим. На сегодняшний день потрачена половина суммы. Киевская администрация надеется, что помощь по реализации задуманного окажут местные меценаты.

Дейнека также сообщил, что в рамках осуществления задач пограничной службы Украины планируется строительство башен с камерами и тепловизорами.

Ранее Зеленский заявил, что донбасский конфликт стал "войной в Европе", в связи с чем призвал прибалтийские государства объединиться.

Егор МАЛКОВ

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Дол6оё6ы берут пример с наты, тратят последние копейки на вымышленную угрозу. Якобы тратят.
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