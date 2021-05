В минувший вторник Пентагон заявил, что Россия нарушает механизмы деконфликтинга в Сирии. Генеральный инспектор минобороны США Шон О Доннел в своем докладе указал, что российская сторона, хоть и соблюдает в целом договоренности, мешает "Сирийским демократическим силам" осуществлять борьбу с ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

В качестве примера "мешающих" действий он привел то, что Россия не стала сообщать Соединенным Штатам о действиях своих патрулей, а также переброске дополнительной военной техники. При этом Доннел отметил, что эти действия не угрожают возглавляемой американцами коалиции в Сирии.

Российское посольство в Вашингтоне резко прокомментировало подобные обвинения. Представителю Пентагона указали, что Россия находится в регионе на законных основаниях – по приглашению сирийского правительство. Американские военные, в свою очередь, пребывают в Сирии незаконно.

We would like to remind: 🇺🇸 military presence in #Syria is illegal in the first place. So the #US does not have any right to criticize legitimate actions of the Russian Armed Forces which operate in #Syria on the invitation of 🇸🇾 Government. pic.twitter.com/LUHmUTGHSY