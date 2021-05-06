Пентагон "осадили" в посольстве России в США

Пентагон "осадили" в посольстве России в США
Фото: Yin Bogu/Xinhua/www.globallookpress.com
Американцам напомнили о незаконных действиях в Сирии

В минувший вторник Пентагон заявил, что Россия нарушает механизмы деконфликтинга в Сирии. Генеральный инспектор минобороны США Шон О Доннел в своем докладе указал, что российская сторона, хоть и соблюдает в целом договоренности, мешает "Сирийским демократическим силам" осуществлять борьбу с ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

В качестве примера "мешающих" действий он привел то, что Россия не стала сообщать Соединенным Штатам о действиях своих патрулей, а также переброске дополнительной военной техники. При этом Доннел отметил, что эти действия не угрожают возглавляемой американцами коалиции в Сирии. 

Российское посольство в Вашингтоне резко прокомментировало подобные обвинения. Представителю Пентагона указали, что Россия находится в регионе на законных основаниях – по приглашению сирийского правительство. Американские военные, в свою очередь, пребывают в Сирии незаконно.

"Хотелось бы напомнить: военное присутствие США в Сирии является в первую очередь незаконным. В связи с этим у США нет какого-либо права критиковать законные действия Вооруженных сил РФ, действующих в Сирии по приглашению правительства", – указано в сообщении.

Напомним, с 2014 года военные США вместе с союзниками проводят военную операцию в Сирии и Ираке против ИГ (запрещена в РФ). При этом они действуют в регионе без приглашения сирийских властей. Еще в 2016 году Дональд Трамп обещал вывести войска, официальное объявление последовало спустя два года. Тем не менее, позже экс-президент поменял свое решение, оставив в Сирии часть военных. Официальные власти страны считают подобные действия оккупацией. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Хохлы в обосранных шароварах
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Гость215469
Так Россия можеть убрать Американцев из Сирии Или страх у России перед Американцами Да да Россия это вам не Украине угрожать и территории анексировать
Крым вернулся в родную гавань после укрооккупации .Крым обрел независимость после проведенного референдума.
Международный суд ООН в консультативном заключении еще в 2010 года прямо заявлял, что одностороннее провозглашение независимости не нарушает международное право.Что и сделали крымчане в 2014 году.
А вот укроина незаконно аннексировала Крым в 1954 году.
игорь
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Гость224979
Чушь сморозил. Т.е. ты говоришь следующее - Ну суйте нос туда где есть интересы США и плевать нам условности в части мирового права и любых ваших договорённостей. Ты хоть понимаешь что это диктатура на общемировом уровне, при чём базирующаяся на интересах только нескольких государств? При этом ещё нигде эта диктатура мир на землю не принесла. Только хаос и разруху. Ты серьёзно поддерживаешь такой миропорядок? Если да, то тебе пора к врачам обращаться, т.к. налицо суицидальные проявления ну или в лучшем случае - стремление быть рабом.
но диктатура чья лучше? не можешь да и никогда не ответишь))
любая страна это Диктатура для своего народа - а уж для других какая она ДИКТАТУРА не имеет значения
что РФ что США что Китай - одна масть
а будет одна страна и не важно Абсолютно какая - будет совершенно другой мир
замечено - и не будет больше споров вообще кто доминирует и над кем))
игорь
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Гость220201
Читаешь вот такие мессанджы и понимаешь, что мозг у писавшего уехал куда-то на постоянное место жительства без хозяина, т.е. на совсем...
понять тебе лично живется Хорошо лишь тогда когда у тебя есть ХОЗЯИН))
Гость220201
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игорь
так РФ можно тоже съязвить - даже если вы туда свои войска ввели по ПРИГЛАШЕНИЮ то все равно вы оккупировали эту страну тоже
иначе Не берите Приглашения и не будет повода указывать вам свое бревно в глазу
Читаешь вот такие мессанджы и понимаешь, что мозг у писавшего уехал куда-то на постоянное место жительства без хозяина, т.е. на совсем...
Гость216549
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Для убийства Президента выбирают города; американское издание Politico сообщило о возможных городах для встречи президентов США и России и Джо Байдена и Владимира Путина. Бывшие чиновники США и аналитики сказали изданию, что для мероприятия может рассматриваться «темная лошадка» — Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.
алабай
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215469 нам достаточно того что мы тебя, петух обо¢равщийся, раком поставили в 14 году, стоишь и будешь стоять, кака жовто-блокидная.
Гость224979
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игорь
так РФ можно тоже съязвить - даже если вы туда свои войска ввели по ПРИГЛАШЕНИЮ то все равно вы оккупировали эту страну тоже
иначе Не берите Приглашения и не будет повода указывать вам свое бревно в глазу
Чушь сморозил. Т.е. ты говоришь следующее - Ну суйте нос туда где есть интересы США и плевать нам условности в части мирового права и любых ваших договорённостей. Ты хоть понимаешь что это диктатура на общемировом уровне, при чём базирующаяся на интересах только нескольких государств? При этом ещё нигде эта диктатура мир на землю не принесла. Только хаос и разруху. Ты серьёзно поддерживаешь такой миропорядок? Если да, то тебе пора к врачам обращаться, т.к. налицо суицидальные проявления ну или в лучшем случае - стремление быть рабом.
крым наш
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игорь
но есть и другое понятие политики
если та страна не может защитить себя от разрушения - она не имеет право быть и ее могут уничтожить и ОБЯЗАНЫ уничтожить
собственно говоря философски - все страны и государства надуманны
человеку людям народам государства НЕ нужны <цензура> они создались лишь для того чтобы Рабовладельцы кормили насильно всех сказкой о Родине и Отечестве лишь бы их власть была незаметна в угоду своих амбиций
вот именно ! усраина надуманна !!
Гость215469
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Так Россия можеть убрать Американцев из Сирии Или страх у России перед Американцами Да да Россия это вам не Украине угрожать и территории анексировать
игорь
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но есть и другое понятие политики
если та страна не может защитить себя от разрушения - она не имеет право быть и ее могут уничтожить и ОБЯЗАНЫ уничтожить
собственно говоря философски - все страны и государства надуманны
человеку людям народам государства НЕ нужны <цензура> они создались лишь для того чтобы Рабовладельцы кормили насильно всех сказкой о Родине и Отечестве лишь бы их власть была незаметна в угоду своих амбиций
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