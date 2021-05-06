Москва стягивает Незалежную в кольцо, уверенно заявил министр

Киев проявляет серьезную обеспокоенность из-за передвижения российской армии у украинских границ, которое произошло в прошлом месяце. Однако, считает глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, Москва продолжает осуществлять "ползучую аннексию".

Министр иностранных дел объяснил, что причина беспокойства кроется в недавнем заявлении РФ о том, что обе стороны должны иметь общие воды между Россией и Украиной в Азовском море. А решение Москвы о закрытии части акватории для иностранных судов является, по его словам, нарушением международно-правовых норм.

"После Крыма и захвата Керчи она может заняться этой ползучей аннексией. Они постоянно наращивают в регионе свои силы и нарушают торговый маршрут. Когда в Крыму были "зеленые человечки", они говорили о том, что это не их солдаты. А полуостров был незаконно оккупирован", – заявил Кулеба в интервью CNN.

Таким образом, выразил уверенность глава украинского МИД, даже военные учения, проводимые Минобороны в Азовском море, призваны окружить территорию Украины с помощью наступательных операций.

Министр также сообщил, что для российской стороны Азовское море остается "низко висящим плодом".

В начале года украинская администрация использовала не менее странную метафору, комментируя свои внешнеполитические действия. Так, советник администрации президента Незалежной Алексей Арестович заявил, что Киев выработал план по возвращению Донбасса в состав Незалежной сроком в 25 лет. Выработанная украинскими властями программа позволяет России "уйти по золотому мосту". Футуролог и блогер также сообщил, что для российской стороны такое предложение должно стать "блестящим выходом".