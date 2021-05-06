Кулеба обвинил Россию в оккупации Азовского моря

Кулеба обвинил Россию в оккупации Азовского моря
Дмитрий Кулеба. Фото: Yevhen Kotenko/www.globallookpress.com
Москва стягивает Незалежную в кольцо, уверенно заявил министр

Киев проявляет серьезную обеспокоенность из-за передвижения российской армии у украинских границ, которое произошло в прошлом месяце. Однако, считает глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, Москва продолжает осуществлять "ползучую аннексию".

Министр иностранных дел объяснил, что причина беспокойства кроется в недавнем заявлении РФ о том, что обе стороны должны иметь общие воды между Россией и Украиной в Азовском море. А решение Москвы о закрытии части акватории для иностранных судов является, по его словам, нарушением международно-правовых норм.

"После Крыма и захвата Керчи она может заняться этой ползучей аннексией. Они постоянно наращивают в регионе свои силы и нарушают торговый маршрут. Когда в Крыму были "зеленые человечки", они говорили о том, что это не их солдаты. А полуостров был незаконно оккупирован", – заявил Кулеба в интервью CNN.

Таким образом, выразил уверенность глава украинского МИД, даже военные учения, проводимые Минобороны в Азовском море, призваны окружить территорию Украины с помощью наступательных операций.

Министр также сообщил, что для российской стороны Азовское море остается "низко висящим плодом".

В начале года украинская администрация использовала не менее странную метафору, комментируя свои внешнеполитические действия. Так, советник администрации президента Незалежной Алексей Арестович заявил, что Киев выработал план по возвращению Донбасса в состав Незалежной сроком в 25 лет. Выработанная украинскими властями программа позволяет России "уйти по золотому мосту". Футуролог и блогер также сообщил, что для российской стороны такое предложение должно стать "блестящим выходом".

Егор МАЛКОВ

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Гость216549
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Госдеп США напомнил Украине о потраченных на нее 4,6 млрд долларов
Гость224979
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Сложно сказать про будущее незалежной с такими правителями и таким внешним управлением. По логики хозяева должны выжать из территории максимум выгода, а когда уже доить будет нечего - скинуть её в РФ и желательно погромче, а потом ещё и с РФ деньги снять за якобы потерянные вложения и неоплаченные кредиты. Думаю рано или поздно их натравят на РФ чтобы последняя их победила изрядно саму себя вымотав.
Гость221411
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Кулеба шут, он выполняет поставленные ему задачи американскими хозяевами.
Гость216549
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За прошедшие сутки со стороны украинских боевиков зафиксировано СЕМЬ нарушений ВТОРОГО пункта Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огняПод обстрелами оказались окрестности поселков шахт имени Гагарина и 6/7 на окраинах Горловки, сел Луганское и Веселое на окраинах Донецка, а также сел Пертовское и Заиченко на юге ДНР.
Огонь велся из минометов калибром 120 и 82 мм, а также гранатометов (РПГ и СПГ).
игорь
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лучше бы он уже ныл бы об оккупации всей украины и что войска РФ стоят на границе с Польшей
пора прекращать уже фашистский режим на украине
но капиталисты всего мира желают такую патовую ситуацию лишь бы на НЫТЬЕ прибыль иметь
вывод - нытье это будет вечно пока есть капиталисты рабовладельцы
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