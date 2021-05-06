Блинкен обратился к России после визита в Киев

Блинкен обратился к России после визита в Киев
Энтони Блинкен. Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Представитель американцев просит "прекратить агрессию" против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Киев для встречи с украинскими властями, сделал заявление во время встречи с Владимиром Зеленским. Он указал, что Штаты поддерживают Украину и до сих пор видят угрозы со стороны России, несмотря на отвод войск от границ. 

"Мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против Украины", – приводит его слова РИА "Новости". 

Блинкен заявил, что подобной концентрации войск близи Незалежной они не наблюдали с 2014 года. Сейчас, по его словам, Штаты прорабатывают вопрос об увеличении помощи Украине в сфере безопасности. При этом госсекретарь отметил, что они противостоят "российским дестабилизирующим действиям" против страны. 

Зеленский, в свою очередь, подлагодарил Блинкена за поддержку суверенитета Украины "не только на словах" и выразил удивление тем, насколько хорошо команда нынешнего президента США знает все детали происходящего. Он пригласил Джо Байдена нанести официальный визит в страну, приуроченный к 30-летию ее независимости. Блинкен отметил, что президент приедет "как только появится возможность". 

В последнее время в Вашингтоне заявляют об эскалации "российской агрессии". К подобной оценке присодинились и другие страны-партнеры США. В большей степени их волнует передвижение российских войск на территории страны и в Крыму. В Кремле на подобные опасения отвечали, что командование имеет право перемещать собственных военных на своих территориях так, как посчитает нужным. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Фуйлопутина ябут, Пидароссия сасет
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Да уж... Обосралась Кацабляндия, мечется от страха возле заборов Европы чувствунт свою смертушку.
Гость221411
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Блинкен, указывать будешь жене на кухне, своим украинским холопам и другим пресмыкающимся европейским псам!
Гость225713
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Как только какая-то страна вступает в контры с Россией, так сразу становится небезразлична Америке. Раньше на Украину всем было навалить, а сейчас вдруг резко о ней забеспокоилась Америка. Какое совпадение, какая милота, какая неподдельная забота об Украинском народе ! Берите пистолетики, гасите друг друга !
Гость219494
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многократно повторённая ложь становится правдой -не помню кто сказал, вот и весь секрет этих дегенератов
Гость225911
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Если они открыто вооружают Украину, пора вооружить Донецкие республики.
Гость221602
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То, что видит сей господин объяснению не поддаётся. Ему точно нужны очки. Причем, самые простые. А так, говоря об агрессии со стороны России, ни одного факта, ни одного довода, что то-то и то-то со стороны россиян - агрессия, он так и не показал. Вот ведь в России туда-сюда ходят их вооруженные силы. Не мерь на свой аршин при наличии баз США за пределами страны более двух сотен. И ничего! Америка - белая и пушистая. А в чужой стране нельзя ничего делать! Это опасно для США за тысячи километров от России. Как был русофобом, так им и остался! Влад
Гость224979
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Я вот только не понял. Агрессия против Украины путём увеличения концентрации войск у её границ. ... ))) Ну если это привело к тому, что власти в незалежной так обгадились со страху и продолжают гадить в шаровары, то да. Наверное такую ситуацию за уши как агрессию притянуть можно. В в целом, <цензура> лесом господа пиндосы, а то мы будем считать агрессией заход ваших кораблей в ЧМ, учения сил НАТО в хохляндии и т.д.
Гость221366
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Путин лох, а не Шерхан, Сосет Байдена банан
hi! Мышиная возня путинских дебилов...
Интересная интерпретация, оказывается Блинкен и Зеленский "Путинские дебилы", Чудны и затейливы реалии обдолбаных укроимбицылов
Алабай
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12,7x108 мдз лучшее лекарство для таких дол6оё6ов.
Путин лох, а не Шерхан, Сосет Байдена банан
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hi! Мышиная возня путинских дебилов...
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