Премьера Чехии напугало включение страны в список "недружественных" России

Премьера Чехии напугало включение страны в список "недружественных" России
Андрей Бабиш. Фото: Roman Vondrous/www.globallookpress.com
Он призвал успокоить накалявшуюся между государствами атмосферу

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш прокомментировал напряженность в отношениях между Прагой и Москвой. Премьер республики заявил, отвечая на вопросы парламентариев, что обе стороны должны "успокоить атмосферу", которую сильно разогрели "эмоции".

Премьер-министр также напомнил, что не так давно российская сторона сделала заявление о планах обнародовать список недружественных для себя государств, который, согласно информации Министерства иностранных дел РФ, только формируют. Посольствам указанных стран в России запретят нанимать российских граждан.

"Не знаю, вам что, этого мало?" – обратился глава чешского правительства к депутатам нижней палаты.

Как отмечает РИА "Новости", выступление Бабиша состоялось в парламенте сегодня, 6 мая.

Напомним, Чехия выступила с обвинениями в адрес российских спецслужб, обвинив их в инциденте со взрывом во Врбетице, который произошел семь лет назад. Позднее местные власти приняли решение о высылке 18 представителей дипломатической миссии РФ. Кремль принял ответные меры, объявив 20 чешских дипломатов персонами нон грата. Москва заявила, что поступившие в адрес России обвинения не имеют оснований, отметив, что не собирается терпеть происходящее. Также российские власти отметили, что бездоказанные выпады Праги серьезно ударили по межгосударственным отношениям.

Позднее в российского МИД отметил, что действия Праги стали частью крупной кампании по дискредитации Москвы, которую развернул Запад. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал истерику чешских властей вокруг инцидента со взрывом шизофренией.

В Польше же заявили, что российские спецслужбы не только "взорвали" оружейный склад в Чехии, но и якобы приложили руку к гибели президента Качиньского.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость216549
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К 22 июня 1941 года на границе с СССР были 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий Третьего Рейха. И чехи там.
Алабай
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Поздно боржоми пить, премьер, у тебя почки сгнили. Да, это, мы еще вам и пшекам в вазу из венецианского стекла навалили до верху. Сходи глянь.
Гость216549
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Премьер Чехии заявил, что на территории складов боеприпасов проводились авторалли
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