Он призвал успокоить накалявшуюся между государствами атмосферу

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш прокомментировал напряженность в отношениях между Прагой и Москвой. Премьер республики заявил, отвечая на вопросы парламентариев, что обе стороны должны "успокоить атмосферу", которую сильно разогрели "эмоции".

Премьер-министр также напомнил, что не так давно российская сторона сделала заявление о планах обнародовать список недружественных для себя государств, который, согласно информации Министерства иностранных дел РФ, только формируют. Посольствам указанных стран в России запретят нанимать российских граждан.

"Не знаю, вам что, этого мало?" – обратился глава чешского правительства к депутатам нижней палаты.

Как отмечает РИА "Новости", выступление Бабиша состоялось в парламенте сегодня, 6 мая.

Напомним, Чехия выступила с обвинениями в адрес российских спецслужб, обвинив их в инциденте со взрывом во Врбетице, который произошел семь лет назад. Позднее местные власти приняли решение о высылке 18 представителей дипломатической миссии РФ. Кремль принял ответные меры, объявив 20 чешских дипломатов персонами нон грата. Москва заявила, что поступившие в адрес России обвинения не имеют оснований, отметив, что не собирается терпеть происходящее. Также российские власти отметили, что бездоказанные выпады Праги серьезно ударили по межгосударственным отношениям.

Позднее в российского МИД отметил, что действия Праги стали частью крупной кампании по дискредитации Москвы, которую развернул Запад. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал истерику чешских властей вокруг инцидента со взрывом шизофренией.

В Польше же заявили, что российские спецслужбы не только "взорвали" оружейный склад в Чехии, но и якобы приложили руку к гибели президента Качиньского.