Президент Украины боится националистов и США

Лидер самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник дал большое интервью журналистам, в котором рассказал о том, кого и чего так боится президент Незалежной Владимир Зеленский. По его мнению, глава Украины опасается националистов и американцев.

Пасечник полагает, что на Украине еще есть силы, влияющие на ситуацию в стране, из числа радикалов, которые ненавидят РФ. Для них друг – США, а не Россия. Именно националистов, а также их вес в обществе боится Зеленский.

Не маловажную роль играет и тот факт, что украинская экономика зависит от решений Вашингтона. Поэтому Зеленский вынужден быть послушным, иначе страна лишится очередного транша, который так или иначе, но все же позволяет Украине держаться на плаву. Незалежная не развивается и ничего не создает, так как все деньги уходят на пенсии и социальные пособия. Пасечник отметил в разговоре с РИА "Новости", то такая же ситуация была с Донбассом до 2014 года. США же продолжают подталкивать националистов к тому, чтобы на Украине сохранялся раскол. Именно эти две силы не дают Киеву примириться с Донбассом.

Также глава ЛНР заявил, что в Донбассе идет настоящая гражданская война. Он подчеркнул, что де-юре жители этого региона остаются гражданами Украины. А ВСУ стреляют по своим из-за того, что ЛНР не понравилась политика тех людей, которые пришли к власти на Украине незаконным путем. Жители ЛНР не согласны забывать русский язык и дружбу с соседней страной, а также переписывать историю и признавать доминирующим фашизм.

При этом ситуация в Донбассе обострилась, а Киев не выполняет свои обязательства.