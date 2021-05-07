Политолог назвал "лицемерием" слова Бабиша о дружбе с Россией

Политолог назвал "лицемерием" слова Бабиша о дружбе с Россией
Андрей Бабиш. Фото: Michal Krumphanzl/www.globallookpress.com
Эксперт уверен, что за громкими словами не скрывается никаких иных мотивов, кроме демонстративности для публики

Недавнее заявление главы чешского правительства Андрея Бабиша об отношениях с Россией можно назвать лицемерием. Такое мнение озвучил российский политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. 

Как считает специалист, именно таким образом можно оценить недавнее заявление чешского премьера.

При этом, выразил уверенность политолог, в Чехии проживает большое число тех, кто придерживается хорошего мнения о России и сохраняет к ней соответствующее отношение. А местные политические элиты и власти должны с этим считаться, о чем эксперт заявил в комментарии для  RT.

Шаповалов уверен, что слова Бабиша были вызваны "лицемерным желанием", нацеленным на проявление демонстративных намерений к восстановлению прежних отношений чешских властей с Россией.

Ранее Андрей Бабиш заявил, выступая перед парламентом республики, что обе стороны должны "успокоить атмосферу", в которой царит сильная напряженность на фоне ухудшения отношений между Москвой и Прагой. Министр напомнил о том, что Министерство иностранных дел РФ готовит список недружественных для России государств.

Месяцем ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что голословные заявления чешских властей о мнимой причастности российских спецслужб в оружейном складе во Врбетице, после которых последовали обвинения президента Земана, являются чистейшей "шизофренией". 

В версии Праги усомнился бывший глава Министерства обороны Чехии Андор Шандор, заявивший о том, что у официальных лиц полностью отсутствует доказательная база, с которой общественность желает ознакомиться.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость216549
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Бабиш западенский словацкоевреяхохол
игорь
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да государства и создавались для того чтобы другим государствам лицемерить))
неужели вы этого не понимаете))
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