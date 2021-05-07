Белорусскому лидеру осталось править совсем недолго, уверен эксперт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может сложить свои полномочия уже в этом году. Однако республика не повторит донбасский сценарий, о чем заявил политолог Яков Кедми.

При этом, считает эксперт, бывший кандидат на пост президента Светлана Тихановская не имеет реальных шансов стать лидером страны. Недавно она призвала Соединенные Штаты созвать на международном уровне конференцию по Минску, заявив о том, что Запад должен активно выступить в поддержку изоляции действующих властей Белоруссии.

Из-за подобных заявлений, выразил уверенность Кедми, Тихановская не имеет реальных перспектив. Это понимают и на Западе, за исключением некоторых государств, не имеющих в геополитике серьезного веса.

Что касается самого Лукашенко, то, полагает Кедми, вопрос можно считать практически закрытым: не исключено, что президент Белоруссии отправится в отставку уже в течение этого года.

"Скорее всего, это произойдет после принятия новой конституции", – спрогнозировал ситуацию аналитик в интервью "НьюИнформ"

Военный эксперт также выразил уверенность, что Белоруссии не суждено стать "вторым Донбассом" – власти уже нейтрализовали группы, которые могли спровоцировать подобный сценарий.

Сам президент Белоруссии заявил накануне, что готов к проведению досрочных выборов, однако с определенным условием: аналогичную процедуру должны провести и в Соединенных Штатах. Ни Запад, ни оппозиция не озабочены тем, что в ходе прошедшей кампании голоса за Дональда Трампа выбрасывались в урны, а самого экс-президента заблокировали в социальных сетях. При этом Евросоюз обвиняет Минск в подавлении протестов, когда в Штатах были продемонстрированы кадры убийства протестующих против Байдена во время событий в Капитолии. Жестоко подавлялись протесты и во Франции.

Ранее Кедми заявлял, что трансфер в Белоруссии реален лишь при наличии устойчивых институтов, которые будут контролировать работу государственных органов после отставки действующего президента Белоруссии.