Чиновник рассекретил планы Чехии купить "Спутник V" и потерял работу

Чиновник рассекретил планы Чехии купить "Спутник V" и потерял работу
Ян Гамачек. Фото: Roman Vondrous/CTK/www.globallookpress.com
В республике разгорелся очередной скандал

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек лишил Мартина Нетолицкого, главу Пардубицкого края, высокого поста за то, что он рассказал СМИ о планах Праги приобрести разработку российских ученых – "Спутник V". Гамачек не стал отлынивать от ответов журналистов и отметил, что действительно уволил чиновника. 

Как передает Novinky.cz, Нетолицкий потерял работу в наблюдательном совете государственного предприятия "Чешская почта".

Гамачек решил наказать Нетолицкого после того, как тот раскрыл журналистам его планы. Как говорил чиновник, в ходе беседы политик объявил ему, что собирается в апреле прилететь в столицу РФ, чтобы закупить препарат. Более того, Гамачек заявил Нетолицкому, что уже уладил все вопросы с российской стороной. Чиновник также пожаловался, что пытался поговорить с вице-премьером о сложившейся ситуации, но тот не ответил ни на один его звонок. 

Ранее чешские СМИ рассказали, что Гамачек собирался приехать в Москву не просто за вакциной. Вице-премьер хотел таким образом уладить скандал вокруг взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Гамачек опроверг эти данные, пообещав засудить портал, который распространил новость.

Напомним, Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к происшествию, не предоставив никаких доказательств.  

Ранее политолог назвал "лицемерием" слова премьера Чехии Андрея Бабиша о дружбе с Россией на фоне скандала со взрывом. 

Полина ИВАНОВА

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Команды холопам вякать не было.
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Чехи берите пример с xepoeв - бандерлогов.
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