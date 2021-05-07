НАТО отказывается принимать Украину в свои ряды из-за России

НАТО отказывается принимать Украину в свои ряды из-за России
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Североатлантический альянс боится спровоцировать конфликт с Москвой

Вот уже долгие годы Украина лелеет надежду стать членом НАТО, о чем политики страны регулярно говорят странам организации. Однако альянс то и дело отодвигает этот вопрос, ссылаясь на незавершенные реформы властями Киева. Однако эксперты полагают, что причина этого в России.

Как пишет издание Forbes, Незалежная за последние годы стала больше средств тратить на военные расходы, но ее армия еще не может сравниться с российской. Поэтому, боясь спровоцировать Москву, НАТО не спешит звать Украину в свои ряды. Вместо предложения о членстве Киев получил возможность стать всего лишь партнером блока, как и Грузия. 

Впрочем, это не мешает НАТО отрабатывать возможный конфликт в Европе с Россией. Так, альянс в ответ на учения РФ на юге страны стянул в Европу 28 тысяч своих солдат в рамках тренировок Defender Europe 21. При этом Украине досталась роль лишь наблюдателя учений. И хотя, пишет автор Дэвид Акс, тренировки традиционные, необычные локации для размещения войск натовцы выбрали намеренно. 

Журналист указывает на то, что НАТО слабее всего на востоке региона – в Прибалтике и вокруг акватории Черного моря со стороны Болгарии и Румынии. На учениях натовцы и отрабатывают переброску войск с запада на восток в случае конфликта с Россией.

Любопытно, что Белый дом США отредактировал официальную стенограмму об Украине и НАТО. Представитель администрации американского президента Карин Жан-Пьер во время общения с журналистами утвердительно ответила на вопрос, открыты ли двери НАТО для Незалежной. Как обратил внимание телеканал Fox News, после эти слова Жан-Пьер удалили. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

А Гиркин так вещает...
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Гость224621
А чё там Гиркин вещает? Ты не подскажешь?
Это Временное географическое недоразумение как государство выработало свой ресурс запустив механизм самоуничтожения
Недолгая, но поучительная история:
– "КАК НЕ НАДО СТРОИТЬ ГОСУДАРСТВО" –
всё ближе к своему логическому финалу:
распад Украины очевиден, и это уже лишь вопрос ближайшего времени
Гость224621
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паны и холопы
Вот будет прикол, когда поляки с хохлами будут в одном гадючнике делить американскую любовь и деньги ЕС на двоих. Одни других стоят. Закатиться звезда Польши быстро и глазом не успеют моргнуть, небратья поядовитее будут.
Ты свои считай. Юаней уже много накопил?
Гость224621
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Гость226597
давай,овца,принуждай
вас деды не додавили в лесах и ямах,надеешься на нато,вы ссыкуны все,воююете с 14 года с бурятскими подводноконными дивизиямиа но как только увидели движение российск войск на границе обделались по самое не балуй
раздавим тапком если кто посмеет <цензура>
так что паси свиней и грызи желуди,свинопас,проживешь подольше
Аника воин, приходи. Попасу! И блинов с лопаты подам.
Гость из другой страты
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Гость224621
Грузия, Украина? Этого мало? Абхазия? Чего ещё ждать? Вы всех защищаете? Ты глуп! Сепары в ОРДЛО до сих откапывают в шахтах вооружение с маркировкой РФ? Ум у тебя есть? С этой маркировкой разбрасываются противопехотные мины, запрещённые во всем мире. Тебе там, конечно виднее. Но, я живу в УКРАИНЕ и все это вижу! От РФ НУЖНО НЕ ЗАЩИЩАТЬСЯ. РФ нужно принуждать! И это будет.
Э о ты то будешь принуждать? ты посмотри на себя в зеркало, кого видишь? Правильно, ты видишь гтлероаское отродье. А нам не впервой таких принуждателей править, выправим и тебя. Тебе нужно чтобы всё было как у пиндосов, ну так мотай туда. Опарышем будешь на их помойках.
Гость224621
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ВЫ ПРОСТО М Я С О!
Семенченко негодует: трупы погибших в Иловайском «котле» закопали в скотомогильнике .В скотомогильнике на Днепропетровщине нашли погибших во время боев за Иловайск, солдат ВСУ.«Было заявление, что это были с машины с останками 98 погибших в Иловайске пацанов», – заявил нардеп. Волонтёры, нашедшие останки, рассказали, что нашли нашивки батальона «Кривбас» и «Правого сектора». "Чего нам ждать от чужих, если свои со своими такое творят?", – негодовал Семенченко.Хорошее место для карателей-скотомогильник.
А чё там Гиркин вещает? Ты не подскажешь?
Гость226597
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Гость224621
Грузия, Украина? Этого мало? Абхазия? Чего ещё ждать? Вы всех защищаете? Ты глуп! Сепары в ОРДЛО до сих откапывают в шахтах вооружение с маркировкой РФ? Ум у тебя есть? С этой маркировкой разбрасываются противопехотные мины, запрещённые во всем мире. Тебе там, конечно виднее. Но, я живу в УКРАИНЕ и все это вижу! От РФ НУЖНО НЕ ЗАЩИЩАТЬСЯ. РФ нужно принуждать! И это будет.
давай,овца,принуждай
вас деды не додавили в лесах и ямах,надеешься на нато,вы ссыкуны все,воююете с 14 года с бурятскими подводноконными дивизиямиа но как только увидели движение российск войск на границе обделались по самое не балуй
раздавим тапком если кто посмеет <цензура>
так что паси свиней и грызи желуди,свинопас,проживешь подольше
паны и холопы
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Гость224621
Грузия, Украина? Этого мало? Абхазия? Чего ещё ждать? Вы всех защищаете? Ты глуп! Сепары в ОРДЛО до сих откапывают в шахтах вооружение с маркировкой РФ? Ум у тебя есть? С этой маркировкой разбрасываются противопехотные мины, запрещённые во всем мире. Тебе там, конечно виднее. Но, я живу в УКРАИНЕ и все это вижу! От РФ НУЖНО НЕ ЗАЩИЩАТЬСЯ. РФ нужно принуждать! И это будет.
Вот будет прикол, когда поляки с хохлами будут в одном гадючнике делить американскую любовь и деньги ЕС на двоих. Одни других стоят. Закатиться звезда Польши быстро и глазом не успеют моргнуть, небратья поядовитее будут.
Гость224621
Пожаловаться Ответить
ВЫ ПРОСТО М Я С О!
Семенченко негодует: трупы погибших в Иловайском «котле» закопали в скотомогильнике .В скотомогильнике на Днепропетровщине нашли погибших во время боев за Иловайск, солдат ВСУ.«Было заявление, что это были с машины с останками 98 погибших в Иловайске пацанов», – заявил нардеп. Волонтёры, нашедшие останки, рассказали, что нашли нашивки батальона «Кривбас» и «Правого сектора». "Чего нам ждать от чужих, если свои со своими такое творят?", – негодовал Семенченко.Хорошее место для карателей-скотомогильник.
Боттик, это снова ты? Так ты не ответил на мой вопрос?
и все это вижу!
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Гость224621
Грузия, Украина? Этого мало? Абхазия? Чего ещё ждать? Вы всех защищаете? Ты глуп! Сепары в ОРДЛО до сих откапывают в шахтах вооружение с маркировкой РФ? Ум у тебя есть? С этой маркировкой разбрасываются противопехотные мины, запрещённые во всем мире. Тебе там, конечно виднее. Но, я живу в УКРАИНЕ и все это вижу! От РФ НУЖНО НЕ ЗАЩИЩАТЬСЯ. РФ нужно принуждать! И это будет.
Полководцы майдауновского разлива:гетьман Мальдивский-петя два стакана,в дранных носках, "Гелетей Иловайский" и "Полторак Дебальцевский" решили снова ПЕРЕМОГТЫ.
Гость224621
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Гость223280
Украина для НАТО нужна как помойная яма рядом с Россией, без промышленности, с тупым малограмотным населением и используемая как большая куча навоза под носом русских. Никто не собирается кормить, содержать и тем более воевать за это дурачье. Но у какелов на ушах кастрюля и они верят, что их таких вонючих кто-то ждёт в Ницце.
Боттик, привет! Ты забыл, как Пупкин, в свое время туда стучался? Не было? По поводу навоза - это ваши умельцы из него памятники лепят, лепешки (коровьи) на дальность бросают, блины с лопаты жрут. Продолжить? Заткнись козломордый! Ну, радуйся! Заработал 11,4 ржубля за пост. Или дебилам подняли стави?
А сайт супер! Пупкин я написал с маленькой буквы, вдруг оказалось с большой. Исправлять не буду. Таки у вас Пупкин! Но с большой буквы! О! Снова отредактировали. Вот ваше ВСЕ!
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