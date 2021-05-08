В Крыму в ответ на оскорбительное требование призвали США вернуть Аляску России

В Крыму в ответ на оскорбительное требование призвали США вернуть Аляску России
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцев позвали на полуостров поучить историю

Госдеп США опять выступил с призывом к России "отдать" Крым Украине. На эти слова поспешили ответить на полуострове. Так, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов счел требование американцев унизительным. 

В свежем посте Госдепа, опубликованном на русскоязычной странице в "Фейсбук", американские чиновники также заявили, что РФ должна выполнять "добросовестно" свои "обязательства" по Минским соглашениям и способствовать прекращению конфликта в Донбассе. 

Мурадов же обратил внимание, что Госдеп оскорбил не только "хозяев древней земли Тавриды", которые сами выбрали, где им жить, но и всех людей, которые когда-либо отстаивали свои права. Чиновник сравнил полуостров с корнем, из которого более тысячи лет назад вырос русский мир. 

Как подчеркнул Мурадов в разговоре с РИА "Новости", госдеповские "неучи" хотят срубить с нашего дерева ветвь Украины, страны, которую они колонизировали и которую мечтают сделать цивилизацией нетрадиционной ориентации. Однако, подчеркнул он, американцы не смогут пробраться к крымскому корню, потому что тот защищен мощью российского государства.  

Постпред Крыма при президенте РФ также отметил, что желание США отобрать у жителей полуострова их родину – это бредовая идея. Он посоветовал на это американцам сначала возвратить захваченные территории Мексике, Русскую Америку – РФ, а штаты, расположенные на западе страны, Лондону. Только после этого, по словам Мурадова, американцы смогут что-то рекомендовать другим народам. Он также позвал своих коллег их Штатов прилететь в Крым и ознакомиться с его историей. 

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель также призвал США вернуть России Аляску. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость218753
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Да <цензура> в общем на все эти пиндосские призывы, пусть хоть на <цензура> изойдут, а вообще для начала на себя пусть посмотрят, может штат Техас Мексике вернуть давно пора да и не только Техас.
Не продавай Аляску Америке, Бля, Екатерина, ты была не права
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Да уж... Так есть же официальный документ где "за ненадобностью и дальностью расположения от Питера, а также сложными климатическими условиями" Александр Второй продал Аляску США за смехотворную сумму 72 млн долларов. Тупому Юрке Гемпель надо дать пендель за то что он прокурил уроки истории. Что касается Крыма так его сами нищие кацапы передали его Украине в 1954 году. Когда туда пришли украинцы это была голая степь без воды по которой бегали голодные, засцатые кацапы и просили у хохлов хлеба и сала а Симферопольская бухта еще была завалена останками Черноморского флота Петра Первого.
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