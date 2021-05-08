Американцев позвали на полуостров поучить историю

Госдеп США опять выступил с призывом к России "отдать" Крым Украине. На эти слова поспешили ответить на полуострове. Так, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов счел требование американцев унизительным.

В свежем посте Госдепа, опубликованном на русскоязычной странице в "Фейсбук", американские чиновники также заявили, что РФ должна выполнять "добросовестно" свои "обязательства" по Минским соглашениям и способствовать прекращению конфликта в Донбассе.

Мурадов же обратил внимание, что Госдеп оскорбил не только "хозяев древней земли Тавриды", которые сами выбрали, где им жить, но и всех людей, которые когда-либо отстаивали свои права. Чиновник сравнил полуостров с корнем, из которого более тысячи лет назад вырос русский мир.

Как подчеркнул Мурадов в разговоре с РИА "Новости", госдеповские "неучи" хотят срубить с нашего дерева ветвь Украины, страны, которую они колонизировали и которую мечтают сделать цивилизацией нетрадиционной ориентации. Однако, подчеркнул он, американцы не смогут пробраться к крымскому корню, потому что тот защищен мощью российского государства.

Постпред Крыма при президенте РФ также отметил, что желание США отобрать у жителей полуострова их родину – это бредовая идея. Он посоветовал на это американцам сначала возвратить захваченные территории Мексике, Русскую Америку – РФ, а штаты, расположенные на западе страны, Лондону. Только после этого, по словам Мурадова, американцы смогут что-то рекомендовать другим народам. Он также позвал своих коллег их Штатов прилететь в Крым и ознакомиться с его историей.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель также призвал США вернуть России Аляску.

