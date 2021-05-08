Японцы призвали Токио наладить отношения с Москвой

В Великобритании прошла встреча министров иностранных дел "Большой семерки", которые выпустили по итогам переговоров коммюнике. В документе главы МИД, как это уже стало нормой на Западе, назвали главной угрозой своим странам Россию и Китай.

Об этом написал японский портал Yahoo News Japan, заостривший внимание именно на этом пункте коммюнике. Главы МИД G7 заявили, что Россия ведет себя безответственно, а также дестабилизирует обстановку в регионе. Читатели испугались такого обособления двух сильных государств.

Японские интернет-пользователи переживают, что в случае, если в Азиатско-Тихоокеанском регионе произойдет какой-нибудь военный конфликт, то Токио не поздоровится. Ведь Япония, по мнению ее жителей, окажется зажата между двумя силами, а США с Европой будут слишком далеко от страны Восходящего солнца.

Как написал один обеспокоенный японец, если произойдет военный конфликт, то Япония вряд ли сможет выбраться из такой опасной ситуации.

Другие же подчеркнули, что подобными документами мир заставляет Москву и Пекин еще более тесно сотрудничать, что опасно для Токио.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал коммюнике простой бумажкой, за которой не будут стоять никакие действия. Третьи же призвали власти налаживать контакты с Россией. Кто-то счел, что данной встречей США лишь подтвердили свое намерение господствовать в мире и желание навязывать другим странам свое отношение к России и Китаю, что негативно может отразиться не только на Японии, но и, например, Англии, передает ИноСМИ.

Ранее в Японии испугались российских танков на Курилах.