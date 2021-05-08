Американцы намерены превратить Россию в страну времен Ельцина

Американцы намерены превратить Россию в страну времен Ельцина
Борис Ельцин. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вашингтон хочет изолировать Москву

США мечтают вернуть Россию в 1990-е года. То есть, чтобы наша страна вновь стала замкнутым государством, как во времена первого президента Бориса Ельцина. Так считает журналист Ильяс Кемалоглу, выразивший свое мнение в материале для агентства Anadolu в Турции.

Автор пишет, что с появлением нового главы Белого дома Джо Байдена проблемы в отношениях Вашингтона и Москвы лишь усилились. Всему виной – укрепившиеся позиции России за время президентства Дональда Трампа на Ближнем Востоке и Кавказе. Эти регионы имеют важное значение для США. 

Также журналист обратил внимание на то, что Вашингтон пытается разорвать отношения Анкары и Москвы, накладывая на РФ санкции и пытаясь изолировать нашу страну. 

При этом США готовы сотрудничать с Россией, но только в условиях, чтобы соблюдались их интересы. Так, например, Вашингтон активно приобретает у россиян нефть и только увеличивает объемы, но требует похоронить проект "Северного потока – 2". 

США также пытаются надавить на Россию с помощью других стран. Кемалоглу утверждает, что объявление отечественных дипломатов персонами нон грата в Болгарии и Чехии – последствия действий американцев, желающих поставить РФ на колени. 

Такими способами США пытаются вернуть Россию "времен Бориса Ельцина", то есть оторванную от мира, не имеющую особый вес на международный арене. Впрочем, автор уверен, что у США ничего не получится – Россия смогла сохранить свое могущество в разных сферах. 

Ранее стало известно, что Борис Ельцины счел неразумной идею обменять Крым у украинцев на 10 лет бесплатного газа. 

Полина ИВАНОВА

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Гость220465
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Гость224431
Дебил здесь ты. Росстат ежеквартально делает отчеты. За 1 квартал 2021 года: медианная ЗП в России чуть больше 30 тысяч рублей. Это значит, что половина россиян получает меньше этой суммы, а половина получает больше. По регионам тоже есть цифры. ЗП от 12 до 20 и 30 тысяч. Не сравнить с ЗП Сечиных, Миллеров, депутатов и прочих ценных государевых людей.
Это значит что большинство населения перестало путать зарплату и заработанную плату и не рассчитывает на доброго дядю а начинает работать самостоятельно как во всём цивилизованном мире.
Но дебилы из соседней вороватой страны так и остались умом в прошлом.
Гость218030
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Гость227430
РОССИЯ держава*** ПУТИН мировой лидер*
путин )(уйло
Гость224431
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Гость220465
откуда вы дебилы лезете?
Дебил здесь ты. Росстат ежеквартально делает отчеты. За 1 квартал 2021 года: медианная ЗП в России чуть больше 30 тысяч рублей. Это значит, что половина россиян получает меньше этой суммы, а половина получает больше. По регионам тоже есть цифры. ЗП от 12 до 20 и 30 тысяч. Не сравнить с ЗП Сечиных, Миллеров, депутатов и прочих ценных государевых людей.
Гость227430
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РОССИЯ держава*** ПУТИН мировой лидер*
Гость226842
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При Ельцине США и ЕС сохранили российскую космическую программу.
если бы не США вам бы и сейчас было не начем летать на свои МКС.
изобрести ракету может и дурак ... (с) И. Маск
Гость220465
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Гость218030
все правильно написано. это дырявое пуйло превратило россию в страну изгоя и страну хуже чем зимбабве
откуда вы дебилы лезете?
Гость218030
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Гость220465
"Во времена Ельцина Россия еще имела какой-то вес" - тот кто это написал в России не живёт.
в росси не живут а выживают
Гость218030
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Гость220465
"Во времена Ельцина Россия еще имела какой-то вес" - тот кто это написал в России не живёт.
все правильно написано. это дырявое пуйло превратило россию в страну изгоя и страну хуже чем зимбабве
Гость220465
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Grumbler
Во времена Ельцина Россия еще имела какой-то вес. Потому, что еще не все разворовали и пролюбили. Но сейчас, благодаря партии жуликов и воров, на Россию все плевать хотели. И замкнутая она уже совсем скоро будет, благо опять же жулики и воры п0срались со всеми странами.
"Во времена Ельцина Россия еще имела какой-то вес" - тот кто это написал в России не живёт.
Grumbler
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Во времена Ельцина Россия еще имела какой-то вес. Потому, что еще не все разворовали и пролюбили. Но сейчас, благодаря партии жуликов и воров, на Россию все плевать хотели. И замкнутая она уже совсем скоро будет, благо опять же жулики и воры п0срались со всеми странами.
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