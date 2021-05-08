Премьер Чехии попросил страны Евросоюза вместе наказать Россию за взрыв во Врбетице

Премьер Чехии попросил страны Евросоюза вместе наказать Россию за взрыв во Врбетице
Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Прага призвала партнеров выразить свою солидарность

СМИ сообщили о необычной просьбе премьера Чехии Андрея Бабиша к коллегам из стран ЕС. Политик молит государства отправить "хотя бы по одному" дипломату обратно в Россию. Так чиновник хочет наказать нашу страну за взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м, в котором обвиняет отечественные спецслужбы. 

С такой просьбой Бабиш обратился к партнерам по сообществу на неформальном саммите ЕС в Португалии во время ужина, прошедшего 7 мая. Он считает, что так страны проявят солидарность с Чехией. Ведь Европа не должна допускать подобных инцидентов. Бабиш якобы заявил, что нападение на одного члена ЕС – это атака на всю организацию, об этом передает České noviny. 

В апреле Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе. Местные СМИ писали, что якобы Александр Петров и Руслан Боширов подложили взрывное устройство, которое сработало раньше времени. При этом президент Чехии Милош Земан отмечал, что у следователей есть и другая версия произошедшего – неосторожное обращение с оружием. За такое заявление политики Чехии ополчились на своего лидера. При этом позже СМИ сообщали, что вице-премьер страны Ян Гамачек собирался приехать в Москву, чтобы замять скандал в обмен на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". 

Полина ИВАНОВА

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крым наш
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Гость218030
теперь из россии к ним не едут потому что в россии внезапно рубль "отрицательно укрепился" в 2 раза как раз в конце 2014 года. и россияне стали в 2 раза беднее.
да - миллирды они зарабатывали, может триллионы уж тогда ?
гаврилопитеки не грамотные
да чё ж вы,свиньи к нам прётесь на заработки <цензура> к чехам,тошнит от вас !!!
крым наш
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Гость220925
Сраные чехи продались амерам, как хохлы. Очко надраили и встали раком.
как хохлы продались так уже никто не сможет!
Гость222702
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Гость218030
теперь из россии к ним не едут потому что в россии внезапно рубль "отрицательно укрепился" в 2 раза как раз в конце 2014 года. и россияне стали в 2 раза беднее.
да - миллирды они зарабатывали, может триллионы уж тогда ?
гаврилопитеки не грамотные
в 2017 был там на Новый год, чехов не видел, одни русские
Гость222702
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Путин В.В. мы просим тебя, пусть Россия и одна, но объявит о закрытие всех чешских пивоварен, поставок пива, поставку и сборке шкод, Л-410, там просит правительство, одно другое, а тебя народ.
Гость218030
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советский инженер
Однако чехи уже сами себя наказали. В 2014г я был в Карловых Варах - так там весь город говорил на русском языке, наверное 99% курортников были из России. И это приносило чехам миллиарды долларов. А теперь - кто к ним из России приедет? Кому охота ехать во враждебную страну? Особенно если учесть что и в самой России есть курорты не хуже.
теперь из россии к ним не едут потому что в россии внезапно рубль "отрицательно укрепился" в 2 раза как раз в конце 2014 года. и россияне стали в 2 раза беднее.
да - миллирды они зарабатывали, может триллионы уж тогда ?
гаврилопитеки не грамотные
советский инженер
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Однако чехи уже сами себя наказали. В 2014г я был в Карловых Варах - так там весь город говорил на русском языке, наверное 99% курортников были из России. И это приносило чехам миллиарды долларов. А теперь - кто к ним из России приедет? Кому охота ехать во враждебную страну? Особенно если учесть что и в самой России есть курорты не хуже.
Гостьnemez
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Гость227480
Кого накажут? Также и их дипломатов вышлют в ответ.
кто такая чехия?подстилка америкосов!!!
Гость227480
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Кого накажут? Также и их дипломатов вышлют в ответ.
Гость220925
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Гость218030
гнать ссаными тряпками российских дипломатов. пусть харчуются ролтоном у себя
Сраные чехи продались амерам, как хохлы. Очко надраили и встали раком.
Гость220925
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Гость218030
гнать ссаными тряпками российских дипломатов. пусть харчуются ролтоном у себя
тебя холха ссаной тряпкой евросоюза по харе твоей
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