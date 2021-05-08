Прага призвала партнеров выразить свою солидарность

СМИ сообщили о необычной просьбе премьера Чехии Андрея Бабиша к коллегам из стран ЕС. Политик молит государства отправить "хотя бы по одному" дипломату обратно в Россию. Так чиновник хочет наказать нашу страну за взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м, в котором обвиняет отечественные спецслужбы.

С такой просьбой Бабиш обратился к партнерам по сообществу на неформальном саммите ЕС в Португалии во время ужина, прошедшего 7 мая. Он считает, что так страны проявят солидарность с Чехией. Ведь Европа не должна допускать подобных инцидентов. Бабиш якобы заявил, что нападение на одного члена ЕС – это атака на всю организацию, об этом передает České noviny.

В апреле Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе. Местные СМИ писали, что якобы Александр Петров и Руслан Боширов подложили взрывное устройство, которое сработало раньше времени. При этом президент Чехии Милош Земан отмечал, что у следователей есть и другая версия произошедшего – неосторожное обращение с оружием. За такое заявление политики Чехии ополчились на своего лидера. При этом позже СМИ сообщали, что вице-премьер страны Ян Гамачек собирался приехать в Москву, чтобы замять скандал в обмен на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".