Кравчук выдвинул условие примирения Украины с Россией

Кравчук выдвинул условие примирения Украины с Россией
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Расклад сил изменится после вступления Незалежной в НАТО

Отношения Москвы и Киева могут наладиться и стать прежними при одном условии. По мнению экс-президента Украины Леонида Кравчука, конфликт в Донбассе должен закончиться так, чтобы от этого выиграла Незалежная.

Председатель делегации Киева в трехсторонней группе заявил, что якобы Россия находится в Донбассе и должна оттуда уйти, не применяя никаких силовых методов. Если РФ позволит Украине быть независимым государством, добавил политик, то дружбу двух стран можно будет вернуть. Впрочем, на это уйдет время. 

Кравчук в разговоре с изданием URA.RU подчеркнул, что Москва и Киев должны сосредоточиться на внутренних проблемах, а не на конфликте. Однако сначала Украина должна стать членом НАТО. 

Как добавил экс-президент, россияне и украинцы должны заняться своими делами, наладить границу, тогда можно будет восстановить торговлю и все остальное. 

Россия не раз отмечала, что не является участницей конфликта в Донбассе, но выступает за мир на юго-востоке Украины и стремится поспособствовать его достижению. 

При этом Украина мечтает стать членом НАТО, чьи войска в таком случае подберутся к границе с РФ. Однако эксперты указывают, что альянс не стремится впустить Киев в свои ряды из-за угрозы спровоцировать конфликт с Москвой. 

Любопытно, что даже лидеры стран НАТО очень ловко избегают вопросов политиков Украины о том, когда государство получит заветный статус. 

Недавно Незалежная даже была готова отказаться от своей мечты в обмен на получение ядерного оружия, потому что боится мнимой угрозы со стороны России. 

Полина ИВАНОВА

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