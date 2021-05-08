Канделаки поставила на место телеведущего за слова о "двойном стыде" за Россию перед Грузией

Канделаки поставила на место телеведущего за слова о "двойном стыде" за Россию перед Грузией
Тина Канделаки. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезду утомили российские интеллигенты, кричащие об обиженном Тбилиси

Тина Канделаки не согласилась с мнением известного ведущего программ о путешествиях Михаила Кожухова. Последний сравнил поведение Москвы в отношении Тбилиси с хулиганским. 

Кожухов написал в "Инстаграм", что испытывает двойной стыд, находясь в этой стране. Одна из причин этого – гостеприимство легких и веселых грузин, за которое невозможно будет когда-либо расплатиться.

Как заявил телеведущий, ему также неприятно из-за того, что Россия ведет себя, "как дворовая шпана" с Грузией. 

Канделаки обратила внимание на пост коллеги. Звезда отметила в своем телеграм-канале, что устала от россиян, которые трубят об обиженной Грузии. Телеведущая заявила, что Тбилиси сначала продал себя США "за галстуки", а потом еще и Турции. Канделаки задала риторический вопрос, как жителям этой страны смириться с тем, что правительство распродает государство по клочкам.

Как добавила знаменитость, Россия же себя не продает, а только принимает тех, кому приходится гостить у себя на родине. А вот Грузия как раз продается. 

Канделаки отметила, что сейчас разворачивается трагедия вокруг проданной через многолетнюю аренду долины реки Риони, являющуюся не только богатой на полезные ископаемые, но и сакральной.

В завершение Канделаки подчеркнула, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продал кусок земли своей страны и патриоты местные ничего ему не сказали. Таким людям, считает она, с РФ не по пути. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость227729
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А что думает Тина по поводу памятника своего соплеменника Гарегина Нжде в центре Еревана? Ведь он сотрудничал с германским нацизмом и был соучастником в его чудовищных преступлениях, в том числе, в геноциде русского народа, одном из важнейших стремлений германского нацизма. Разве Армения не предала Россию плюнув в лицо героев ВОВ? В чужом глазу соринку видим, а в своём и бревна не замечаем? Это уже лицемерие. Лучше бы промолчала!
Гость227677
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Интересно! За сколько она продалась армянской лобби? По матери она армянка. Родилась в Грузии. Обливает грязью свою Родину. Наверное хорошо платят! Выходит так, что за хорошую сумму она и Россию продаст.
Гость227643
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Каковы передачи, таков и образ мышления.
Гость227642
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Аферистка с ног до головы.
Пипец майданутым и кастрюлеголовым
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Пипец майданутым и кастрюлеголовым
Кожухов продажный сцученок, за стакан бормотухи купили <цензура>.
А тебя тоже за стакан купили.
Пипец майданутым и кастрюлеголовым
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Кожухов продажный сцученок, за стакан бормотухи купили <цензура>.
Гость226714
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2006 год. В Ницце замужняя Тина Канделаки попала в автоаварию вместе с женатым миллиардером Сулейманом Керимовым. Машина не то Ферари, не то Мазератти. Слегка обгорели оба. В Российской газете были подробности. Очень интересно слышать от нее о ПРОДАЖНОСТИ.
Гость227613
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А с чего- интеллигент? Ездит по всему миру на "шару" ест, пьет. Вот и получил заказ перед сезоном. Ешё бы перед гигабидзе извинился.
Гость Ан
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Даа, Кожушок, езжай туда, облизывай грузинской президентше зад, может будешь рад этому!
Гость216549
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Абхазия и Ю.Осетия не Грузия, это были колонии Грузии.
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