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Тина Канделаки не согласилась с мнением известного ведущего программ о путешествиях Михаила Кожухова. Последний сравнил поведение Москвы в отношении Тбилиси с хулиганским.
Кожухов написал в "Инстаграм", что испытывает двойной стыд, находясь в этой стране. Одна из причин этого – гостеприимство легких и веселых грузин, за которое невозможно будет когда-либо расплатиться.
Как заявил телеведущий, ему также неприятно из-за того, что Россия ведет себя, "как дворовая шпана" с Грузией.
Канделаки обратила внимание на пост коллеги. Звезда отметила в своем телеграм-канале, что устала от россиян, которые трубят об обиженной Грузии. Телеведущая заявила, что Тбилиси сначала продал себя США "за галстуки", а потом еще и Турции. Канделаки задала риторический вопрос, как жителям этой страны смириться с тем, что правительство распродает государство по клочкам.
Как добавила знаменитость, Россия же себя не продает, а только принимает тех, кому приходится гостить у себя на родине. А вот Грузия как раз продается.
Канделаки отметила, что сейчас разворачивается трагедия вокруг проданной через многолетнюю аренду долины реки Риони, являющуюся не только богатой на полезные ископаемые, но и сакральной.
В завершение Канделаки подчеркнула, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продал кусок земли своей страны и патриоты местные ничего ему не сказали. Таким людям, считает она, с РФ не по пути.
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