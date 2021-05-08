Звезду утомили российские интеллигенты, кричащие об обиженном Тбилиси

Тина Канделаки не согласилась с мнением известного ведущего программ о путешествиях Михаила Кожухова. Последний сравнил поведение Москвы в отношении Тбилиси с хулиганским.

Кожухов написал в "Инстаграм", что испытывает двойной стыд, находясь в этой стране. Одна из причин этого – гостеприимство легких и веселых грузин, за которое невозможно будет когда-либо расплатиться.

Как заявил телеведущий, ему также неприятно из-за того, что Россия ведет себя, "как дворовая шпана" с Грузией.

Канделаки обратила внимание на пост коллеги. Звезда отметила в своем телеграм-канале, что устала от россиян, которые трубят об обиженной Грузии. Телеведущая заявила, что Тбилиси сначала продал себя США "за галстуки", а потом еще и Турции. Канделаки задала риторический вопрос, как жителям этой страны смириться с тем, что правительство распродает государство по клочкам.

Как добавила знаменитость, Россия же себя не продает, а только принимает тех, кому приходится гостить у себя на родине. А вот Грузия как раз продается.

Канделаки отметила, что сейчас разворачивается трагедия вокруг проданной через многолетнюю аренду долины реки Риони, являющуюся не только богатой на полезные ископаемые, но и сакральной.

В завершение Канделаки подчеркнула, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили продал кусок земли своей страны и патриоты местные ничего ему не сказали. Таким людям, считает она, с РФ не по пути.