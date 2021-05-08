Строительство газопровода могут закончить до выборов в Бундестаг

Процесс укладки труб "Северного потока – 2" серьезно притормозился из-за санкций США в 2019 году. Сейчас строительство периодически продолжается. Эксперты тем временем гадают, когда газопровод будет готов. На этот вопрос ответил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Дипломат считает, что проект завершат до выборов в Буднестаг, которые намечены на 26 сентября этого года. Об этом он поведал редакционному объединению в Германии Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Как отметил Нечаев, на строительство очень сильно влияет погода. Если она позволит, что работы будут идти быстрее. Сейчас осталось уложить около 100 км труб, передает Life.

Дипломат подчеркнул, что сейчас стоит вопрос о том, хотят Россия и Германия потерять 10 млрд евро или нет. Он добавил, что Берлин покупал у Москвы газ даже во времена холодной воды.

На днях судно "Академик Черский" вернулся в зону "Северного потока – 2", чтобы продолжить работы. Несколько дней строительство не вели из-за шторма в море. На данный момент непогода передвинула сроки завершения строительства на месяц.

Ранее стало известно, что Морспасслужба взяла под усиленный контроль строительство газопровода из-за того, что участились случаи опасных маневров неизвестных подлодок и польских рыболовецких судов. Таким образом, достройкой и обеспечением безопасности занимаются 20 судов.